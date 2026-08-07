به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ورزش صبحگاهی، سال‌هاست به بخشی از سبک زندگی بسیاری از شهروندان اسدآباد تبدیل شده است. هر روز صبح، جمع زیادی از مردم مسیر میدان دانشگاه تا پل ترخین‌آباد را برای پیاده‌روی و ورزش انتخاب می‌کنند؛ مسیری که با وجود استقبال گسترده، از کمبود زیرساخت‌های مناسب رنج می‌برد.

شهروندان اسدآبادی از مشکلاتی همچون نامناسب بودن مسیر، کمبود امکانات و ضرورت ساماندهی این محور را مطرح کرده و خواستار تسریع در اجرای طرح بهسازی آن شدند.

رئیس شورای شهر اسدآباد نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده، از آغاز فاز نخست اجرای پروژه پیاده‌راه این مسیر خبر داد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد و در مرحله نخست، عملیات عمرانی آن آغاز می‌شود.

اجرای این پروژه می‌تواند ضمن افزایش ایمنی و رفاه شهروندان، زمینه توسعه ورزش همگانی و ارتقای کیفیت فضا‌های شهری را در اسدآباد فراهم کند.