به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه در خطبه های نماز جمعه این هفته تصریح کرد: متاسفانه برخی از افراد و سلبریتی های جاهل داخل کشور در رسانه ها نه به اعدام می گویند و این در حالی است که این عوامل مخل امنیت عمومی جامعه بودند و قوه قضائیه با تمسک به حکم الهی و ادله موجود در پرونده اقدام به صدور حکم قصاص می کند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی قصاص را بر اساس آموزه های دینی و اسلامی مایه حیات جامعه عنوان کرد و افزود: افرادی که گرای مراکز نظامی و امنیتی را دادند و امنیت جامعه را از بین بردند و موجب به شهادت رسیدند فرزندان این مرز و بوم شدند آیا نباید اعدام شوند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با اشاره به ۱۶ مرداد سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی به فرمان امام خمینی ره افزود: از زمان تشکیل جهاد دانشگاهی قدم های بزرگی در مسیر رشد و شکوفایی فعالیت های علمی و پژوهشی برداشته شده است.

او با اشاره به فرا رسیدن روز خبرنگار و شهادت شهید محمود صارمی که در سال ۱۳۷۷ به دست طالبان به شهادت رسید گفت: امروز جنگ ها جنگ های ترکیبی است و جنگ روایت ها یکی از ابعاد مهم جنگ های امروزی است و خبرنگاران در این زمینه وظیفه خطیری دارند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه با تاکید بر این که امروز جعل روایت‌ها و روایت سازی های دروغین راهی برای منحرف کردن مردم توسط دشمنان شده است تصریح کرد: فتنه هایی که دشمنان در جنگ های داخلی به راه می اندازند همه از روایت های دروغین ایجاد می شود که لازم است خبرنگاران در زمینه انتشار صحیح و به موقع اخبار در رسانه ها همت های خود را چندین برابر بکنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی ادامه داد: وظیفه خبرنگار متعهد تزریق امید در جامعه اسلامی است که بر علیه خبرها و روایت های جعلی بایستد و در این میدان مبارزه نیز پیروز میدان باشد.

او با اشاره به شکست دشمنان در جنگ اخیر گفت: امروز ما شاهد این هستیم که دشمنان ذلیلانه درخواست مذاکره می کنند و به هیچ یک از اهداف خود در عرصه های نظامی و سیاسی دست نیافته اند.

امام جمعه ارومیه تاکید کرد: این پیروزی با مقاومت ، ایستادگی و وحدت مردم به دست آمد و در واقع باید حافظ وحدت مردم باشیم چرا که دشمنان فقط از طریق شقاق در جامعه می توانند پیروز میدان شوند.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر ساخت زائرسرای ارومیه ای ها در مشهد مقدس و همت مسئولان در این زمینه گفت: امیدوار هستیم با کمک مردم و همت مسئولان این امر محقق شود تا آنهایی که از لحاظ مالی متمکن نیستند بتوانند با استفاده از این زائر سرا به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف بشوند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الگو بودن پیامبرگرامی اسلام برای همه مسلمانان گفت: خداوند فرموده که رسول خدا را برای شما الگو قرار داده شده است و ما باید همان مسیری که این بزرگوار ترسیم کرده را طی کنیم.

او با بیان این که مهمترین شاخصه حکومت نبوی طبق فرمایش رهبر شهید انقلاب محور قرار گرفتن ایمان و معنویت در جامعه اسلامی است افزود: پیامبر اسلام عرب جاهلی را از حذیذ ذلت به اوج عزت رساند و در زمان ما نیز جاهلیت جاهلیت مدرن است و باید ما نیز با حاکم کردن معنویت به مبارزه با جاهلیت مدرن بپردازیم.

امام جمعه ارومیه تاکید کرد: دشمنان نیز به همین جهت مخالف ایران اسلامی هستند چرا که ایران می خواهد معنویت را در جامعه‌ حاکم کند که در این صورت جایی برای ظالمان و ستمگران در جامعه باقی نخواهد ماند.