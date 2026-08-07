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امام جمعه نقده با یادآوری اینکه پیامبر اسلام(ص) با اخلاق، صداقت و راستگویی، پیام الهی را به مردم رساندند، گفت: امروز نیز خبرنگاران میراثداران این رسالت در عصر اطلاعات هستند و باید با الهام از سیره نبوی، امانتدار، صادق و متعهد در انعکاس واقعیتها باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام والمسلمین حسین فصیح نیا، در خطبههای این هفته نماز جمعه نقده با گرامیداشت روز خبرنگار، رسالت خبرنگاران را تداومبخش سیره پیامبر اکرم(ص) در روشنگری و امانتداری دانست.
امام جمعه نقده با تأکید بر اهمیت اخلاق رسانهای، افزود: خبرنگاری فقط انتقال خبر نیست؛ بلکه مسئولیتی خطیر در برابر جامعه و تاریخ است. خبرنگاران باید در مسیر عدالت و حقیقت گام بردارند و از هرگونه انحراف و شبههافکنی دوری کنند.
وی با استناد به آیات قرآن و سیره نبوی، رسانهها را ابزاری برای اصلاح جامعه دانست و گفت: همانطور که پیامبر(ص) با اخلاق نیکو و گفتار صادق، دلها را فتح کرد، خبرنگاران نیز با قلم و تصویر خود میتوانند افکار عمومی را به سمت آگاهی و بصیرت هدایت کنند.
حجتالاسلام فصیح نیا با قدردانی از زحمات خبرنگاران، تصریح کرد: خبرنگاران با حضور در خط مقدم اطلاعرسانی، نقش مؤثری در روشنگری جامعه ایفا میکنند و این رسالت، نیازمند حمایت و پشتیبانی مسئولان است.