به همت خیرین واهالی روستای شادمانه نهاوند آبشخور در مسیر چشمه متعلق به روستای شادمانه در کوهستان های صعب‌العبور این روستا نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، احمدسلگی مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند گفت: این آبشخور با مساعدت خیرین وبا پیشنهاد کارشناسی کارشناسان مرتع و جنگل در محل خروجی چشمه‌ای که در بالاترین نقطه کوهستانی مشرف به این روستا می‌جوشد نصب شد.

وی افزود: علاوه بر تامین آب شرب احشام روستا، وحوش منطقه حفاظت شده ملوسان هم از این آبشخور استفاده می کنند.

نهاوند بیش از ۱۰۰ هزار هکتار مرتع وجود دارد که بالاترین میزان مرتع در استان است.