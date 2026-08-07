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زمینهای ۶ هزار میلیاردی سواحل غرب مازندران از دست متصرفان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -منطقه نوشهر، از رفع تصرف ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی و ساحلی در شهرستانهای غرب استان در یک هفته گذشته خبر داد.
مهرداد خزاییپول گفت: در اجرای احکام قطعی مراجع قضایی و با هدف صیانت از عرصههای ملی و انفال، در هفته گذشته ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع از زمینهای ملی و محدودههای ساحلی در شهرستانهای غرب مازندران از تصرف افراد خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی افزود: این احکام با مشارکت نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی انجام شد و همه بناها، سازههای فلزی و بتنی و سایر ساختوسازهای غیرمجاز در محدودههای مورد نظر، جمعآوری و عرصهها به وضعیت قانونی بازگردانده شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه نوشهر با تأکید بر اینکه حفاظت از زمینهای ملی از اولویتهای اصلی این مجموعه است، گفت: هیچگونه تعرض به عرصههای ملی و ساحلی قابل اغماض نیست و برخورد با متصرفان با جدیت ادامه خواهد داشت.
خزاییپول با اشاره به عملکرد ادارهکل از ابتدای امسال افزود: ارزش مجموع زمینهای ملی و ساحلی آزادسازیشده حدود ۶ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است که با اجرای احکام قضایی و تلاش نیروهای یگان حفاظت از دست متصرفان خارج شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - منطقه نوشهر تاکید کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با پایش مستمر عرصههای ملی، هرگونه تخلف و تصرف غیرقانونی را در سریعترین زمان شناسایی کرده و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.