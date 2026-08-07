نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی: با هدف کاهش تصادفات در بخش باقی‌مانده آزادراه اراک ـ خرم‌آباد، اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و تقویت حضور نیروهای پلیس راه در دستور کار قرار دارد.

افزایش ایمنی در آزادراه اراک ـ خرم‌آباد با نصب نیوجرسی و تقویت حضور پلیس

افزایش ایمنی در آزادراه اراک ـ خرم‌آباد با نصب نیوجرسی و تقویت حضور پلیس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سید محمد جمالیان گفت:این آزادراه حدود ۴۵ کیلومتر در حوزه استان مرکزی دارد که تاکنون ۳۱ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و بخش باقی‌مانده که عمدتاً در مسیر دوطرفه قرار دارد، بیشترین میزان تصادفات را به خود اختصاص داده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، از ابتدای امسال تاکنون ۶۱ فقره تصادف در این محور به ثبت رسیده که در پی آن ۱۴ نفر جان خود را از دست داده و ۱۴۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

جمالیان افزود: برای کاهش حوادث، ایمن‌سازی مسیر با استفاده از نیوجرسی و نصب علائم هشداردهنده، در کنار افزایش حضور نیروهای پلیس راه و نظارت بیشتر بر تردد خودروها، در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین بهبود وضعیت روکش آسفالت، تقویت حضور نیروهای اورژانس و پیش‌بینی محل استقرار اورژانس ۱۱۵ از دیگر اقداماتی است که برای ارتقای ایمنی این محور دنبال می‌شود.

هدف نهایی مسئولان، تکمیل هرچه سریع‌تر این آزادراه است؛ طرحی که علاوه بر کاهش حوادث و ارتقای ایمنی تردد، می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی و حمل‌ونقلی شهر اراک را برطرف کند.