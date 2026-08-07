به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاقچیان، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب با اشراف اطلاعاتی خود، از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر که قصد انتقال محموله به سمت شیراز را داشتند، باخبر شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.

سردار عزیزاله ملکی افزود: ماموران پلیس با هماهنگی قضایی و با رصد میدانی و پایش محل تردد این قاچاقچیان، سواری پژو حامل محموله موادمخدر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: در بازرسی از این خودرو ۳۶۸ کیلوگرم تریاک کشف و راننده قاچاقچی پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.