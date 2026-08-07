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مدافعان وطن در سنگر خیابان

تجمعات شبانه مردم ایران در حمایت از نظام و تثبیت پیروزی ملی، به ۱۶۰ شب متوالی رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۶- ۱۵:۴۱
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برچسب ها: تجمعات مردمی ، حمایت از ایران ، اتحاد و همدلی ، اقتدار ملی ، وحدت
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