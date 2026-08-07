حجت‌ الاسلام مرتضی قربانی‌نژاد، با گلایه از بلاتکلیفی کشاورزان و باغداران شرق استان کرمان، خواستار دستور ویژه رئیس‌جمهور برای حل مشکل فروش و صادرات خرمای انبار شده در سردخانه‌ها شد.

به گزارش/ ،حجت‌ الاسلام مرتضی قربانی‌نژاد، در خطبه‌های نماز جمعه فهرج با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره پیگیری ویژه برای رفع مسدودیت سایت یک مجری ورزشی گفت: اینگونه پیگیری‌های سریع جای تقدیر دارد، اما ای‌ کاش یک پیگیری ویژه و دستور عاجل نیز از سوی رئیس‌جمهور برای کشاورزان مظلوم شرق استان و شهرستان فهرج صادر می‌شد که یک سال است محصول خرمای آن‌ها در سردخانه‌ها خاک می‌خورد و در آستانه فصل برداشت جدید، سرمایه‌شان در خطر نابودی است.

وی با پیشنهاد راهکارهای جایگزین در صورت محدودیت‌های صادراتی افزود: اگر امکان صادرات فراهم نیست، دولت می‌تواند طی توافق با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، معادن و صنایع کلان، خرما را به عنوان بخشی از سبد معیشتی کارگران و کارمندان خریداری کند تا باغداران از این بلاتکلیفی و ضررهای پی‌درپی ناشی از آفت و خشکیدگی نجات یابند.

امام جمعه فهرج در ادامه با انتقاد از عدم حضور میدانی مدیران کل استان کرمان در مناطق محروم تصریح کرد: نشستن پشت میز در مرکز استان و اتکا به گزارش‌ها و آمارهای بعضاً نادرست، دردی از مردم دوا نمی‌کند و از مدیران کل استان عاجزانه می‌خواهیم از پشت میزهای خود بلند شوند، به شهرستان‌های دوردست سفر کنند و بگذارند کمی از خاک فهرج بر لباسشان بنشیند تا وضعیت ادارات و مشکلات مردم را از نزدیک ببینند.