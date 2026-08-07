به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک قاچاقچی کود شیمیایی به پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.



تقی حسام گفت: پرونده قاچاق ۱۷۶ کیسه کود شیمیایی سوپر فسفات به ارزش ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز شهرستان بابل مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی از سوی متخلف، وقوع تخلف را محرز تشخیص داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: بر اساس رأی صادره، علاوه بر ضبط محموله قاچاق، متخلف به پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.