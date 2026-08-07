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وزش بادهای منوسط، شرجی و دمای بالای ۴۹ درجه برای مناطق مختلف خوزستان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی تا روز دوشنبه افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید گاهی تندباد لحظهای در برخی نقاط استان بویژه نیمه شرقی و شمالی مورد انتظار است.
همچنان تا اواسط هفته آینده وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش بینی میشود.
تا روز سه شنبه (بویژه روزهای یکشنبه و دوشنبه) جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی و شمالی استان خواهد شد.
طی امروز و فردا وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی در برخی ساعات در حد متوسط خواهد بود.
در شبانه روز گذشته هویزه با دمای ۵۰.۹ و دهدز با دمای ۲۹.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸ و کمینه دمای ۳۳.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.