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پیکارهای کونگ فوتوآ انتخابی نونهالان و نوجوانان استان، در خانه کونگ فو همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مسابقات ۸۰ کونگ فوکار نونهال و نوجوان در ۸ تیم از شهرستانهای همدان، ملایر، نهاوند، درگزین و کبودراهنگ در ۱۱ وزن نونهالان و ۱۱ وزن نوجوانان با یکدیگر به رقابت پرداختند.
نفرات برتر هر وزن پس از حضور در اردوی آمادگی به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.
رقابتهای کونگ فو توآی قهرمانی نونهالان و نوجوانان کشور ۵ تا ۷ شهریور در زنجان برگزار خواهد شد.