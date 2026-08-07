به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مسابقات ۸۰ کونگ فوکار نونهال و نوجوان در ۸ تیم از شهرستان‌های همدان، ملایر، نهاوند، درگزین و کبودراهنگ در ۱۱ وزن نونهالان و ۱۱ وزن نوجوانان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نفرات برتر هر وزن پس از حضور در اردوی آمادگی به رقابت‌های قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

رقابت‌های کونگ فو توآی قهرمانی نونهالان و نوجوانان کشور ۵ تا ۷ شهریور در زنجان برگزار خواهد شد.