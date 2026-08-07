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طرح ملی پایش و ثبت منابع ژنتیکی اردک بومی شمال کشور با هدف حفاظت از ذخایر ژنتیکی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور از آغاز اجرای طرح ملی پایش و ثبت منابع ژنتیکی طیور کشور با آغاز مرحله نخست آن در طیور بومی از گونه اردک خبر داد و گفت: شناسایی، پایش و ثبت جمعیتهای بومی دام و طیور، یکی از مهمترین اقدامات برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور و بهرهبرداری هدفمند از ظرفیتهای ارزشمند این منابع در آینده است.
حسن خمیسآبادی با اشاره به اهمیت اردک بومی شمال کشور افزود: جمعیتهای بومی دام و طیور، حاصل هزاران سال انتخاب طبیعی و سازگاری با شرایط اقلیمی و محیطی مناطق مختلف هستند و از لحاظ برخورداری از ویژگیهای ژنتیکی منحصربهفرد، مقاومت، سازگاری و ظرفیتهای تولیدی، سرمایهای ارزشمند و بخشی از میراث ملی کشور به شمار میروند.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور بیان کرد: این طرح ملی از خردادماه سال ۱۴۰۵ آغاز شده و در یک دوره دوساله، در استانهای گیلان، مازندران و گلستان اجرا خواهد شد.
وی گفت: در این طرح، گلههای اردک بومی مناطق شمالی کشور با همکاری مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانها، معاونتهای بهبود تولیدات دامی و مشارکت پرورشدهندگان محلی شناسایی و مورد پایش قرار میگیرند.
خمیسآبادی افزود: در این طرح، ۳۸۴ قطعه اردک بومی شناسایی و هویتگذاری میشوند و اطلاعات مربوط به ویژگیهای ظاهری، صفات تولیدی و تولیدمثلی آنها بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مصوب ثبت خواهد شد.
وی گفت: همچنین از ۱۰۰ نمونه خون، DNA استخراج و در بانک ژن مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور ذخیره میشود تا زمینه مطالعات ژنتیکی و برنامهریزیهای آینده برای حفاظت و اصلاح نژادی این جمعیت فراهم شود.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور خاطر نشان کرد: بررسی وضعیت جمعیت اردکهای بومی، پراکنش جغرافیایی، روند تغییرات جمعیتی، وضعیت جفتگیری، نسبت پرندگان نر و ماده و چالشهای پرورش دهندگان، از دیگر محورهای این طرح است.
تغییرات اقلیمی، کاهش و تخریب زیستگاهها، گسترش شهرنشینی، جایگزینی جمعیتهای بومی با نژادهای پرتولید و آمیختهگریهای کنترلنشده، از مهمترین تهدیدهای بقای این ذخایر ارزشمند هستند و اجرای این طرح، زمینه شناسایی نمونههای خالص، تهیه شناسنامه نژادی و ثبت ملی اردک بومی شمال کشور به نام جمهوری اسلامی ایران را فراهم میکند.