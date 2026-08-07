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امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستانها و بخشهای هرمزگان، در خطبههای این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: از دشمنان انتظاری جز دشمنی نمیرود، اما در این شرایط سخت، مردم باید یاور همدیگر باشند.
** خطبههای نماز جمعه میناب
حجت الاسلام و المسلمین علی رنجبری خطیب جمعه موقت میناب به ۱۷ مرداد سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار اشاره کرد و گفت: خبرنگاران وقایع نگاراناند و باحفظ حرمت قلم و آگاهی را پاس میدارند.
** خطبههای نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام و المسلمین علی اکبر کیخا امام جمعه شهرستان بندرلنگه با گرامیداشت روز خبرنگار گفت: خبرنگاران باید در تراز انقلاب اسلامی و شأن مردم، مشکلات و مطالبات جامعه را ببینند، بشنوند و بهدرستی منعکس کنند.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ مسعود راهبر، امام جمعه اهل سنت بندرلنگه گفت: اگر انسان در همه امور زندگی خود ارتباط و توکل به خداوند متعال را حفظ کند، درهای رحمت الهی به روی او گشوده میشود و در کارهایش گشایش ایجاد خواهد شد.
** خطبههای نماز جمعه رودان
حجت الاسلام محمد بارانی امام جمعه شهرستان رودان گفت: ملت بزرگ و عاشورایی ایران نه تهدید به زانو در نمیآید و نه با حمله به تاسیساتش و به فضل الهی ادامه این رخدادها به خروج آمریکاییها از منطقه و فروپاشی متحدانش منجر میشود.
** خطبههای نماز جمعه بستک
حجت الاسلام و المسلمین حمید بارانی؛ امام جمعه موقت شهرستان بستک ضمن تسلیت به مناسبت اربعین حسینی، گفت: بنا به فرموده رهبر شهید انقلاب اسلامی، اربعین جهانی شد و جهانیتر میشود.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بستک
شیخ محمد بویه؛ خطیب نماز جمعه اهل سنت بستک گفت: باتوجه به شرایط کشور وظیفه همگانی است که در سایه جنگ و شرایط فعلی هوای همدیگر را بیشتر داشته باشیم.
** خطبههای نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجیآباد گفت: صفهای طولانی بنزین علاوه بر اتلاف وقت مردم، موجب مصرف بخشی از سوخت در زمان انتظار میشود و انتظار داریم مدیران و مسئولان حوزه سوخت، این مشکل را از نزدیک بررسی کنند و برای تسهیل دسترسی مردم به بنزین چارهاندیشی کنند.
** خطبههای نماز جمعه جاسک
حجت الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک بر حمایت از صیادان آسیبدیده در جنگ شهرستان تأکید کرد و خواستار جبران خسارت شناورها و رفع مشکلات معیشتی آنان شد.
** خطبههای نماز جمعه خمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه شهرستان خمیر گفت: حضور پرشکوه مردم در خیابانها دشمن را ناامید میکند.
** خطبههای نماز جمعه پارسیان
حجت الاسلام و المسلمین جواد اسماعیل نیا امام جمعه پارسیان گفت: جایگاه راهبردی تنگه هرمز، ظرفیتی مهم برای تأمین منافع ملی و خنثیسازی فشارهای دشمنان است.
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** خطبههای نماز جمعه سیریک
حجت الاسلام و المسلمین محسن سالاری امام جمعه شهرستان سیریک گفت: امام حسن (ع) صلح نکرد، بلکه صلح به ایشان تحمیل شد و مکتب اهلبیت (ع) هرگز از موضع ضعف تن به صلح نمیدهد، اما در اوج مظلومیت، شمشیر خونخواهی را رها نمیکنند.
** خطبههای نماز جمعه بشاگرد
حجت السلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه شهرستان بشاگرد گفت: حماسه مردم و موکب داران در اربعین حسینی در کشور عراق قائل تقدیر است.
** خطبههای نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز گفت: هرگونه تعرض به زیرساختهای ایران، به نابودی کامل زیرساختهای کشورهای وابسته به آمریکا در منطقه منجر میشود و این حرکت ناسنجیده، خودکشی راهبردی برای آمریکا و متحدانش خواهد بود.
**نماز جمعه توکهور و هشتبندی
حجت الاسلام و المسلمین سید علی پور حسینی گفت: تاسیسات و زیر ساختهای شبکه آبرسانی منطقه با توجه به افزایش جمعیت جوابگوی مردم نیست که نیازمند است مسئولان در این زمینه چاره اندیشی کنند.