گنج نامه همدان با تلفیق شگفت انگیز آثار باستانی و طبیعت بکر، هر تابستان گردشگران بسیاری را به دل خنکای الوند می کشاند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، منطقه تاریخی و تفریحی گنجنامه همدان، یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری پایتخت تاریخ و تمدن ایران است که در روز‌های گرم تابستان، به یکی از پررونق‌ترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل شده است.



مجموعه گردشگری گنجنامه در دامنه کوه الوند و در نزدیکی شهر همدان، این روز‌ها میزبان شمار زیادی از گردشگران و مسافران تابستانی است.

آبشار ۱۲ متری گنجنامه و کتیبه‌های هخامنشی، از اصلی‌ترین دلایل حضور گردشگران در این منطقه است.

تاریخ سه‌هزارساله هخامنشی در کنار سرسبزی کوهستان الوند، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی را برای مسافران رقم زده است.