به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله محمدی‌عراقی و شهدای ترور استان، بر نقش برجسته این شهدا در تثبیت و اعتلای انقلاب اسلامی، صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی و مقابله با جریان‌های ضدانقلاب و تروریستی تأکید شد.

در این مراسم همچنین ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پاسداشت آرمان‌های شهدا و انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان تبیین شد.

شهید آیت الله حاج شیخ بهاءالدین محمدی عراقی فرزند مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدباقر عراقی معروف به حاج آقا بزرگ (جانباز انقلاب و امام جمعه فقید شهرستان کنگاور) در سال ۱۳۰۷ در کنگاور دیده به جهان گشود.

ایشان از محضر علمای اعلام به ویژه آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی(ره) کسب فیض کرد و در سال ۱۳۴۷ به دستور مراجع عظام تقلید برای تدریس در حوزه علمیه به کرمانشاه عزیمت کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حکم امام راحل به عنوان اولین حاکم شرع محاکم انقلاب اسلامی در کرمانشاه منصوب شد.

شهید آیت الله حاج شیخ بهاءالدین محمدی عراقی، سرانجام در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۶۰ پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در حال خروج از مسجد به همراه پدر بزرگوارش مورد سوء قصد از سوی منافقین قرار گرفت که مرحوم آیت الله حاج آقا بزرگ به افتخار جانبازی نائل آمد و آیت الله بهاءالدین محمدی عراقی به فیض عظمای شهادت رسید.