امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه گران‌بهاترین سرمایه ملت، اتحاد، همدلی و انسجام درونی است، گفت: مهم‌ترین تهدید که تمام مواهب به‌ویژه دو نعمت اصلی و کلان رفاه و امنیت را از بین می‌برد، نزاع و تفرقه داخلی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در میاندوآب با اشاره به راز یک فرمایش نبوی (ص) که از خدا برای امت خود سه موهبت اصلی خواستم: «رفاه»، «امنیت»، «اتحاد»، اظهار کرد: نکته کلیدی در این فرمایش نبوی (ص)، لزوم نگاه مجموعه‌ای، منظومه‌ای و غیر تفکیکی به این سه درخواست است.

وی افزود: به این معنا که اگر خواسته سومی، یعنی وحدت و اتحاد نباشد، آن دو لطف و عنایت قبلی یعنی رفاه و امنیت هم نخواهد بود و در واقع سومی، شرط وجود اولی و دومی است.

حسن‌زاده با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی، گفت: پیامبر اعظم (ص) در این فرمایش خویش هشدار می‌دهند که مهم‌ترین تهدید که تمام مواهب به‌ویژه دو نعمت اصلی و کلان رفاه و امنیت را از بین می‌برد، نزاع و تفرقه داخلی است.

امام‌جمعه میاندوآب با بیان اینکه نزاع و تفرقه یک آسیب وجودی برای دو نعمت اساسی رفاه و امنیت است، تصریح کرد: تا زمانی که الفت، همبستگی، وحدت و انسجام درونی نباشد، قحطی و ناامنی لاجرم پدید می‌آیند چرا که نزاع، اختلاف و تفرقه داخلی، زمینه‌ساز مشکلات معیشتی، گرسنگی و قحطی بوده و اقتصاد را نابود می‌کند، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، تولید را به‌شدت کاهش می‌دهد، ثروت‌های ملی و منابع را هدر می‌دهد و توزیع عادلانه را مختل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نزاع، اختلاف و تفرقه داخلی، زمینه‌ساز سلطه دشمن هم هست، اظهار کرد: تاریخ بشریت نشان داده که هیچ دشمن خارجی، بدون عامل نزاع و تفرقه داخلی نمی‌تواند بر ملتی چیره شود و نقطه قوت اصلی دشمن، دقیقاً همان بزرگ‌ترین نقطه ضعف ملت‌ها یعنی گسست‌ها، گسل‌ها و شکاف‌های درونی است.

حسن‌زاده تصریح کرد: در واقع وحدت و اصلاح باطن، تنها یک هدیه یک سویه نیست که از بالا بخشیده شود؛ بلکه یک وظیفه و تکلیف است که مردم باید زمینه آن را محقق کنند که اگر مردم این تکلیف را ترک کنند و به جان هم بیفتند، مشمول عذاب طبیعی ناشی از آن یعنی قحطی و ناامنی خواهند شد.

امام جمعه میاندوآب با اشاره به اینکه فتنه اختلاف و نزاع، جزئی از بستر آزمایش انسان‌ها در اختیار و اراده است، گفت: خداوند نمی‌خواهد جامعه‌ای را به اجبار در وحدت تصنعی نگاه دارد؛ بلکه می‌خواهد انسان‌ها با عقل، ایثار و تدبیر، خود به اتحاد برسند.

وی تصریح کرد: یک هشدار راهبردی به تمام جوامع اسلامی در طول تاریخ است که اولاً دو نعمت کلان رفاه و امنیت، تنها در سایه وحدت کلمه محقق و میسر است و ثانیاً گرفتاری مسلمانان به قحطی و سلطه استعمار، هرگز بلاهای تصادفی نیست؛ بلکه پیامد طبیعی تفرقه ورها کردن محور وحدت است.

حسن‌زاده با بیان اینکه گران‌بهاترین سرمایه هر ملت، اتحاد، همدلی و انسجام درونی است، اظهار کرد: اصلی‌ترین راهبرد سیاسی قدرت‌های استعماری، سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» است و در واقع تفرقه، مقدمه ذلت‌پذیری است که ابتدا مردم گروه‌گروه و متفرق می‌شوند سپس به استضعاف کشیده می‌شوند.

امام جمعه میاندوآب با تأکید بر هوشیاری در مقابل دشمنان، گفت: دشمنان با دروغ‌پردازی و جنگ رسانه‌ای و اختلاف‌افکنی به دنبال دست‌یابی به اهداف خود هستند که لازم است در مقابل آن هوشیار و بصیر بود.