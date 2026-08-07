پخش زنده
امروز: -
ارتش پاکستان اعلام کرد: در عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در ایالت خیبرپختونخوا این کشور ۱۰ عضو گروههای تروریستی به هلاکت رسیدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) با انتشار بیانیهای اعلام کرد: تروریستهای مورد حمایت هند به یک پست نیروهای امنیتی در منطقه «اعظم ورسک» در وزیرستان جنوبی حمله کردند که در پی تبادل آتش، ۸ نفر از آنان کشته شدند، همچنین در عملیات دیگری در شهرستان دیر، ۲ تروریست دیگر نیز به هلاکت رسیدند.
بر اساس این بیانیه از محل عملیات مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و ضبط شد و افراد کشته شده در چندین حمله تروریستی دست داشتند.
ارتش پاکستان همچنین یادآور شد که پیش از این نیز در عملیات نیروهای امنیتی در شهرستانهای «واشک» و «مستونگ» در ایالت بلوچستان نیز ۱۲ عضو گروههای تروریستی تجزیه طلب بلوچ که توسط منابع امنیتی پاکستان با عنوان «فتنه الهندوستان» معرفی میشوند، به هلاکت رسیدند.
در پی این عملیات «آصف علی زرداری» رئیس جمهور پاکستان با قدردانی از نیروهای امنیتی، کشته شدن ۱۰ تروریست در وزیرستان جنوبی و دیر را دستاوردی مهم در مقابله با تروریسم دانست.