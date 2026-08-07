حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی گفت:خبرنگار وظیفه شناس باید با ارائه تحلیل‌های دقیق و به‌موقع، توطئه های ناجوانمردانه دشمن را خنثی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهید محمود صارمی، به شرایط حساس کشور و جبهه مقاومت اشاره کرد و افزود: امروز کشور در محاصره تبلیغاتی چندلایه قرار دارد که شامل انتشار اخبار دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه‌نمایی حقایق و انکار محسنات نظام جمهوری اسلامی است

خطیب جمعه کرمان افزود در چنین شرایطی، خبرنگار متعهد و وظیفه‌شناس باید با ارائه تحلیل‌های دقیق و به‌موقع، این محاصره ناجوانمردانه را خنثی کند.

وی با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد: ایران تهدیدها را جدی می‌گیرد و برای هر پاسخی آماده است، اگرچه تجربه ثابت کرده که دشمنان همواره در برابر صلابت ملت ایران عقب‌نشینی کرده‌اند.

امام جمعه کرمان با تأکید بر اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، چهار جبهه اصلی را برای پیروزی نهایی ضروری دانست و گفت: جبهه میدان و رزمندگان که با فداکاری، ایران را به عنوان ابرقدرت نوظهور در جهان معرفی کرده‌اند حضور استوار مردم که همچون محافظان تنگه احد، دشمن را ناامید می کنند،جبهه دیپلماسی که با تیزهوشی و مراقبت در برابر نقشه‌های دشمن، گام برمی‌دارد و جبهه خدمت و تلاش دولتمردان برای تأمین کالاهای اساسی و مبارزه با کمبودها است.

وی ضمن هشدار به انتشار حرف‌های ناامیدکننده از سوی برخی افراد در رسانه‌ها که دم از تسلیم می‌زنند، تصریح کرد: در شرایط جنگی، هیچ‌کس نباید به این سخنان ناامیدکننده توجه کند، همچنین کسانی که با سیاه‌نمایی، دستاوردهای نظام در برابر استکبار را ضعیف جلوه می‌دهند، آب در آسیاب دشمن می‌ریزند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با دعوت همگان به تبعیت از فرماندهی کل قوا، ابراز امیدواری کرد که با وحدت و پایداری در این چهار جبهه، پیروزی نهایی جبهه مقاومت قریب‌الوقوع باشد.

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، تقویت نگاه دینی در دانشگاه‌ها و پیوند علم و ثروت را از دستاوردهای این نهاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و بر ضرورت رعایت حقوق واقفان و مسئولیت سنگین متولیان موقوفات تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی همچنین با تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، به شباهت‌های دوران امامت این دو امام همام اشاره کرد و گفت: در هر دو دوره، جبهه معاند با خط تخریب و تکذیب، هجمه‌های سیاسی و اعتقادی را علیه جایگاه امامت به اوج رساند و تلاش کرد تا با ایجاد یک محاصره نامرئی، یاران را از اطراف امام پراکنده کند.