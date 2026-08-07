رشد ۶۶ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در استان مرکزی
وصول درآمدهای مالیاتی استان مرکزی در سه ماهه نخست امسال با رشد ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: در سه ماهه نخست امسال چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان وصول شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۶ درصد افزایش داشته است.
مظاهر سعیدی افزود: سال گذشته نیز با وصول ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، ۸۵ درصد سهم مالیاتی استان محقق شد.
وی با اشاره به وصول عوارض شهرداری و آلایندگی در استان گفت: پارسال ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از این محل وصول شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی ادامه داد: این درآمدها میان شهرداریها، فرمانداریها و دهیاریها توزیع میشود تا برای اجرای طرحهای عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها هزینه شود.
سعیدی تأکید کرد: مردم استان میتوانند آثار پرداخت عوارضی را که خودشان میپردازند، در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در سطح شهرها و روستاها مشاهده کنند.