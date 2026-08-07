وصول درآمد‌های مالیاتی استان مرکزی در سه ماهه نخست امسال با رشد ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: در سه ماهه نخست امسال چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان وصول شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۶ درصد افزایش داشته است.

مظاهر سعیدی افزود: سال گذشته نیز با وصول ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، ۸۵ درصد سهم مالیاتی استان محقق شد.

وی با اشاره به وصول عوارض شهرداری و آلایندگی در استان گفت: پارسال ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از این محل وصول شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی ادامه داد: این درآمد‌ها میان شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود تا برای اجرای طرح‌های عمرانی و آبادانی شهر‌ها و روستا‌ها هزینه شود.

سعیدی تأکید کرد: مردم استان می‌توانند آثار پرداخت عوارضی را که خودشان می‌پردازند، در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در سطح شهر‌ها و روستا‌ها مشاهده کنند.