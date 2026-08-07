به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد با اشاره به اهمیت اربعین حسینی گفت: برگزاری مراسم اربعین، ادای احترام به شهدایی است که مظلومانه به دست ظالمان و حاکمان زمان به شهادت رسیدند و امروز این آیین به رزمایشی از اقتدار، اتحاد و همبستگی امت اسلامی تبدیل شده است.

ماموستا عبدالسلام امامی افزود: اربعین حسینی از دیدگاه اهل سنت، تجلی عشق و علاقه، وفاداری و آزادگی در برابر خاندان پیامبر اکرم (ص) است و مسلمانان با حضور در این آیین، بر وحدت و همدلی امت اسلامی تأکید می‌کنند.

امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سالروز بمباران اتمی دو شهر ژاپن از سوی آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم، این اقدام را از جنایت‌های جنگی و تلخ تاریخ معاصر دانست.

ماموستا امامی همچنین در ادامه با تأکید بر اهمیت پرداخت زکات، صدقه و بخشش در راه خدا، آن را موجب افزایش رزق و روزی، تندرستی و سعادت اخروی عنوان کرد و گفت: هر چیزی که در راه خدا بخشیده شود، خداوند جای آن را با نیکی پر می‌کند؛ چرا که او بهترین روزی‌دهندگان است.

وی در پایان از خادمان مواکب اهل سنت در مسیر مرز‌های تمرچین و باشماق و همچنین مسئولان اجرایی مراسم اربعین به‌دلیل خدمات‌رسانی به زائران قدردانی کرد.