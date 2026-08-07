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امام جمعه خوی حفظ وحدت ملی، تقویت خودباوری، صیانت از سرمایههای ملی و تداوم مسیر اقتدار را از مهمترین نیازهای امروز کشور دانست و گفت: راه عبور از تهدیدهای دشمن، حرکت در چارچوب اقتدار پایدار و هوشمند است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام والمسلمین حجت قاسمخانی در خطبههای این هفته نماز جمعه خوی با گرامیداشت سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار، با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه، به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب خطاب به رسانهها اشاره کرد و گفت: رسانههای داخلی باید مراقب باشند با پرداختن به نقاط ضعف، زمینه تحقق اهداف دشمن در خدشه به وحدت ملی و امنیت کشور را فراهم نکنند.
وی با اشاره به نقش دولت در مدیریت جنگ با دو ابرقدرت جهانی، افزود: رسانههای رژیم صهیونیستی نیز اذعان کردند که پلها، دکلهای مخابراتی، شهرهای موشکی، زیرساختهای برق و آب و خدمات امدادی و شهری در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی و به مدار خدمت بازگشت.
امام جمعه خوی گفت: ناسپاسی است که این خدمات در زیر آتش سنگین دشمن بیان نشود و آیندگان عظمت این مقطع تاریخی را بهتر درک خواهند کرد.
حجتالاسلام قاسمخانی با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، حدیثی از پیامبر اسلام (ص) درباره سه درخواست از خداوند را تشریح کرد و اظهار داشت: بر اساس این روایت، رفاه و امنیت در گرو وحدت و انسجام امت اسلامی است و اگر جامعه دچار اختلاف شود، امنیت و رفاه نیز از میان خواهد رفت.
وی افزود: تاریخ نشان داده است که مهمترین راهبرد قدرتهای استعماری، «تفرقه بینداز و حکومت کن» بوده و هیچ دشمن خارجی بدون اختلاف داخلی نمیتواند بر ملتی مسلط شود.
امام جمعه خوی سپس به آنچه دو «گفتمان انحرافی» در فضای سیاسی و رسانهای کشور خواند، پرداخت و گفت: گفتمان «بدیم بره» معتقد به عقبنشینی از مواضع، رها کردن دستاوردهای هستهای، جبهه مقاومت و اهرمهای راهبردی کشور است و گفتمان «دادیم رفت» نیز با حس بازندگی، مدام از نابودی دستاوردهای انقلاب سخن میگوید.
وی ادامه داد: نتیجه مشترک این دو نگاه، ارائه تصویری ضعیف از ایران، تضعیف خودباوری ملی و القای شکستپذیری کشور در برابر دشمن است؛ در حالی که واقعیتهای میدانی چنین تصویری را تأیید نمیکند.
حجتالاسلام قاسمخانی با تأکید بر اینکه راه صحیح، «گفتمان اقتدار پایدار و هوشمند» است، گفت: این گفتمان بر قدرت درونزای ملت، تحلیل واقعبینانه از دشمن، کنشگری فعال و استفاده همزمان از قدرت، دیپلماسی، امنیت، معیشت و عدالت استوار است.
وی تصریح کرد: در این نگاه، انرژی هستهای سرمایه ملی و پشتوانه دیپلماسی عزتمندانه است، جبهه مقاومت بخشی از عمق راهبردی ایران به شمار میرود، تنگه هرمز اهرمی برای تأمین منافع ملی و بازدارندگی است و دیپلماسی نیز به معنای تثبیت دستاوردها از موضع قدرت خواهد بود.
امام جمعه خوی با اشاره به تحولات منطقه گفت: آمریکا در مقایسه با جنگهای گذشته اکنون با گذشت ماهها به اهداف خود نرسیده و همزمان گزارشهایی از کاهش تجهیزات و نیروهای نظامی این کشور در برخی پایگاههای منطقه منتشر شده است.
وی افزود: امنیت، معیشت، پیشرفت و عدالت باید همزمان دنبال شود و هیچیک نباید قربانی دیگری شود.
حجتالاسلام قاسمخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی تهدیدها درباره حمله زمینی و تعرض به جزایر و مرزهای ایران، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از تجهیزات و توانمندیهای دفاعی، آمادگی کامل دارند و اگر آمریکا یا هر مزدوری به خاک ایران تعرض کند، پاسخ قاطع دریافت خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه زیرساختهای انرژی و صنعتی ایران اظهار کرد: اجرای چنین تهدیدی برای آمریکا و متحدانش پرهزینهترین و دشوارترین گزینه خواهد بود، زیرا حمله به زیرساختهای ایران موجب انسجام بیشتر مردم میشود، در حالی که آسیب به زیرساختهای کشورهای متجاوز، آنان را با بحرانهای داخلی روبهرو خواهد کرد.