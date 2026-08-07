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پاکستان و ایران بر گسترش همکاریهای انرژی و افزایش واردات برق ایران به پاکستان فراتر از ۱۰۰ مگاوات تاکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد ، پاکستان و ایران بر گسترش همکاریهای انرژی و افزایش واردات برق ایران به پاکستان فراتر از ۱۰۰ مگاوات تاکید کردند، دو طرف همچنین درباره توسعه زیرساختهای انتقال برق، سرمایه گذاری در بخش انرژی و افزایش مبادلات تجاری دوجانبه گفتوگو کردند.
به گزارش سایت خبری «تریبون اکسپرس»، این موضوع در دیدار «سردار اویس احمد خان لغاری» وزیر انرژی پاکستان با «رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد مطرح شد، همچنین در این دیدار وزیر انرژی پاکستان با اشاره به اهمیت تامین پایدار انرژی برای مناطق مرزی، از نقش ایران در تامین برق بخشهایی از ایالت بلوچستان قدردانی کرد و خواستار افزایش واردات برق از ایران به بیش از ۱۰۰ مگاوات شد.
دو طرف همچنین بر ضرورت سرمایه گذاری در توسعه و تقویت زیرساختهای انتقال برق برای پاسخگویی به افزایش مبادلات انرژی تاکید کردند.
لغاری با اشاره به برنامههای توسعهای دولت پاکستان در بندر گوادر گفت: اسلام آباد علاقهمند است در تولید برق محلی این منطقه نیز سرمایه گذاری کند.
وی افزود: واردات برق از ایران همچنان بخش جدایی ناپذیر برنامه بلندمدت تامین انرژی پاکستان خواهد بود و با افزایش تقاضای برق در گوادر، میزان واردات از ایران نیز افزایش خواهد یافت.
سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به روند رو به رشد روابط اقتصادی دو کشور اظهار داشت: حجم تجارت دوجانبه تا پایان سال جاری میتواند به حدود ۴ میلیارد دلار برسد.
وی همچنین اعلام کرد: ایران علاقهمند است بخش قابل توجهی از تجارت خود را از طریق بنادر پاکستان انجام دهد که این امر میتواند به تقویت همکاریهای ترانزیتی، افزایش تجارت منطقهای و بهره گیری از ظرفیتهای بنادر پاکستان کمک کند.
دو طرف در پایان بر ادامه رایزنیها برای توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی، تجارت و زیرساختهای حمل ونقل تاکید کردند.