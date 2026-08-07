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امام جمعه کیش از تشکیل قرارگاه مردمی اقتصادی با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و کسبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در خطبههای نماز جمعه کیش، با اشاره به شرایط اقتصادی کیش، گفت: با توجه به کاهش گردشگری در ماههای اخیر، بسیاری از کسبه، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران کیش با رکود و زیانهای سنگین مواجه شدهاند و ادامه این روند نیازمند حمایت جدی دولت است.
او با قدردانی از کسبهای که با وجود مشکلات اقتصادی فعالیت خود را متوقف نکردهاند، افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی با وجود تحمل خسارتهای مالی، اجازه ندادهاند چراغ کسبوکار در کیش خاموش شود که این همراهی شایسته قدردانی است.
امام جمعه کیش از راهاندازی قرارگاه مردمی اقتصادی خبر داد و گفت: این قرارگاه با مشارکت مردم، بخش خصوصی و مسئولان برای بررسی و کاهش مشکلات اقشار مختلف و فعالان اقتصادی تشکیل خواهد شد.
او با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد کیش علاوه بر تأمین هزینههای جاری، مسئولیت رسیدگی به مشکلات مردم را نیز بر عهده دارد، افزود: کاهش درآمدهای سازمان در یک سال اخیر، ضرورت حمایت ملی از مناطق آزاد را دوچندان کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست نگاه ویژهای به مناطق آزاد بهویژه کیش داشته باشد و گفت: سالانه درآمدهای قابل توجهی از محل مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی از کیش به خزانه کشور واریز میشود و انتظار میرود در شرایط دشوار اقتصادی، بخشی از این منابع برای حمایت از مردم، کسبه و سرمایهگذاران کیش اختصاص یابد.
او از برخی اقدامات انجام شده از جمله تمدید مهلت پرداخت مالیات، تعویق پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و صدور مجوز انتقال بخشی از کالای وارداتی به شهرهای دیگر قدردانی و بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب این اقدامات به مردم تأکید کرد.
اقتدار ایران مانع تحقق تهدیدهای آمریکا
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: تکرار تهدیدها و عقبنشینیهای پیدرپی آمریکا نشان میدهد این کشور توان عملی کردن تهدیدهای خود را ندارد و دریافته است که ملت ایران با فشار، تحریم و تهدید از حقوق خود عقبنشینی نخواهد کرد.
امام جمعه کیش توان موشکی و پهپادی، نیروهای مسلح مقتدر، حضور مردم، محور مقاومت، تنگه هرمز و رهبری حکیمانه را از مهمترین مؤلفههای اقتدار جمهوری اسلامی برشمرد و تأکید کرد: نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل قرار دارند و هرگونه اقدام دشمن با پاسخ قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد.
او حفظ وحدت ملی، تقویت توان داخلی و توجه به معیشت مردم را لازمه عبور از شرایط کنونی دانست.
امام جمعه کیش با تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع)، به فضیلت زیارت آن حضرت اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی به برکت حضور امام رضا (ع) به پایگاه تشیع در جهان تبدیل شده است.
او با گرامیداشت سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی و قدردانی از تلاش پژوهشگران، نخبگان و فعالان عرصه علم و فناوری، افزود: پیشرفتهای کشور در حوزههای فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، نانو و شرکتهای دانشبنیان حاصل تلاش نیروهای متخصص و انقلابی است.
امام جمعه کیش با تبریک روز خبرنگار، خبرنگاران را پیشگامان جهاد تبیین دانست و گفت: صداقت، روایت دقیق، سرعت در اطلاعرسانی، امیدآفرینی و رعایت اخلاق رسانهای از ویژگیهای برجسته رسانههای جمهوری اسلامی است.
او با گرامیداشت روز شهدای مدافع حرم، بر تداوم راه شهدا، پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز با اشاره به روز وقف، صنایع کوچک و تشکلهای مردمی، بر نقش وقف در رفع آسیبهای اجتماعی، اهمیت صنایع کوچک در رونق اقتصاد و نقش مشارکت مردمی در پیشرفت کشور تأکید کرد.