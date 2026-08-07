به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این اردو از فردا ۱۷ تا ۲۳ مرداد به میزبانی مازندران در شهر ساری برگزار می‌شود و ملی پوشان نوجوان در این مدت، تمرینات و برنامه‌های آماده سازی خود را برای حضور در رقابت‌های پیش رو دنبال خواهند کرد.

برنامه بازی‌های تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در دور گروهی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ مشخص شد.

مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ از ۲۹ مرداد تا ۹ شهریور سال جاری به میزبانی کشور اردن برگزار خواهد شد و هندبالیست‌های نوجوان کشورمان در گروه B این رقابت‌ها قرار گرفته‌اند.

تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در این گروه با تیم‌های کره جنوبی، کویت، اردن، سوریه و هند هم‌گروه است.