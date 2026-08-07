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امام جمعه سلماس با بیان اینکه راهپیمایی اربعین بزرگترین اجتماع عاشقان اهلبیت(ع) و نماد وحدت، همدلی و اقتدار امت اسلامی است، گفت: امروز فرهنگ عاشورا و اربعین به محور همگرایی ملتهای مسلمان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام سید ابراهیم طباطبایی در خطبههای نماز جمعه این هفته سلماس، با اشاره به جایگاه بیبدیل اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه نمایش عظیم ایمان، ولایتمداری، وحدت مسلمانان و پیام جهانی نهضت عاشوراست که هر سال با حضور میلیونها زائر از کشورهای مختلف، عظمت اسلام ناب محمدی(ص) را به نمایش میگذارد.
وی افزود: امروز فرهنگ عاشورا و اربعین به محور همگرایی ملتهای مسلمان تبدیل شده و دشمنان از همین اتحاد، معنویت و روحیه مقاومت ملتها هراس دارند.
امام جمعه سلماس با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، نقش اصحاب رسانه را در شرایط حساس کنونی بسیار مهم توصیف کرد و گفت: خبرنگاران، راویان حقیقت و افسران خط مقدم جنگ رسانهای هستند و با اطلاعرسانی دقیق، مسئولانه و امیدآفرین، نقشههای دشمن برای ایجاد یأس، تفرقه و تحریف واقعیتها را خنثی میکنند.
حجتالاسلام طباطبایی با تأکید بر ضرورت پایبندی رسانهها به اخلاق حرفهای، تصریح کرد: انتشار اخبار صحیح، پرهیز از شایعهسازی، حفظ آبروی افراد و توجه به منافع ملی از مهمترین وظایف فعالان رسانهای است و رسانههای متعهد باید با تقویت وحدت، اعتماد عمومی و امید اجتماعی، نقشآفرینی مؤثری در پیشرفت کشور داشته باشند.
وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمن امروز بیش از هر زمان دیگری از ابزار رسانه برای تحریف واقعیتها و تضعیف باورهای مردم استفاده میکند اما ملت ایران با بصیرت، هوشیاری و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، این توطئهها را همچون گذشته ناکام خواهد گذاشت.
امام جمعه سلماس همچنین اعتماد به وعدههای الهی را رمز پیروزی جبهه حق دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ایمان، وحدت ملی، توان داخلی و مقاومت ملت خود، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت را با اقتدار ادامه خواهد داد.
وی از حضور پرشور مردم در آیینها و برنامههای اربعین حسینی و تلاش خادمان و موکبداران برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) قدردانی کرد و گفت: خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) افتخاری بزرگ و جلوهای از فرهنگ ایثار، اخلاص و همبستگی اسلامی است.