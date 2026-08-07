امام‌جمعه شهرکرد با بیان اینکه آمریکا در جنگ زمینی موفق نخواهد بود، گفت: باوجود پایگاه‌های متعدد آمریکا در منطقه، هیچ‌کدام نتوانستند نجات‌بخش رژیم صهیونیستی باشند و کمکی به آن کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی گفت: قدرت ایران در جهان یک قدرت شناخته شده است، بطوری که تمامی مردم جهان ملت ایران را باور کردند و در حال حاضر آمریکا جنایتکار در مخمصه‌ای گیر افتاده که در هر ذهن بیننده آگاهی، جنایت آمریکا و اقتدار ایران متجلی می‌شود.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه، مردم ایران در برابر حمله آمریکا، با تمام توان خود برای حفظ شرافت و ارزش‌های جمهوری اسلامی ایستادگی و مقاومت می‌کنند، گفت: وضعیت این دشمن جنایتکار به مرحله‌ای رسیده که تمامی هم‌پیمانانش، او را سرزنش می‌کنند و در مقابل آنان ایستادند، همچنین اگر به تاریخ چندی پیش نگاه کنیم تهدید‌های جدی ترامپ را می‌بینیم که پس از مدت کوتاهی از تهدید‌های خود دست کشید، او خود را مسخره تمام جهان کرده است، زیرا او می‌داند ایرانی‌ها افرادی بسیار سرسخت و مقاوم در برابر دشمنند و تهدیدهایش تأثیرگذار نیست.

وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، تمامی منافع آمریکا به خطر افتاد، افزود: اعلام آتش‌بس توسط این دشمن جنایتکار زمانی اتفاق افتاد که تمامی منافع خود در منطقه دچار تهدید و خطرات جدی شدند، بنابراین زمانی که متوجه شد هیچ راهبردی برای ارائه ندارد دست به آتش‌بس زد.

فاطمی با بیان اینکه آمریکا در جنگ زمینی موفق نخواهد بود، گفت: این رژیم جنایتکار تنها یکی از تهدید‌های خود که حمله به زیرساخت‌هاست را می‌تواند عملی کند، اما در این مورد نیز با هشدار‌های ایران اسلامی روبه‌رو شد، زیرا کشور ایران هشدار داده است اگر به زیرساخت‌های ایران آسیبی رسانده شود، دشمن با پاسخی بسیار شدیدتر روبه‌رو خواهد شد، بطوری که پایگاه‌های دشمن را در منطقه خاموش خواهند کرد، بنابراین انجام این تهدید، بدترین عملی است که آمریکا می‌تواند انجام دهد.

امام‌جمعه شهرکرد در رابطه با پایگاه‌های متعدد آمریکا در منطقه خاورمیانه، گفت: زمانی که اسرائیل ایجاد شد، انگلیسی‌ها از آن محافظت می‌کردند. پس از مدتی، با کنار رفتن انگلیس از جایگاه ابرقدرتی، آمریکا جایگزین آن شد و برای حفاظت از منطقه، دو پایگاه ایجاد کرد که یکی از این پایگاه‌ها در ایران مستقر بود، پس از سقوط حکومت پهلوی، آمریکا برای رصد مستقیم‌تر اوضاع منطقه، پایگاه‌های خود را افزایش داد، با این وجود، امروزه هیچ‌کدام از این پایگاه‌ها نتوانستند نجات‌بخش این رژیم باشند و کمکی به آن کنند.