امام جمعه خرم آباد گفت: هر چه زمان می‌گذرد، آثار ضربات نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران بر دشمنان آشکارتر می‌شود و دشمن را وادار به عقب‌نشینی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلی الغدیر با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: هرچه زمان می‌گذرد، آثار ضربات نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران بر دشمنان آشکارتر می‌شود و حتی دشمنان نیز به تأثیرگذاری این اقدامات اعتراف می‌کنند. حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف نیز از عوامل مهم ناکامی دشمن در تحقق اهدافش بوده است.

وی افزود: انتظار مردم این است که مسئولان سیاسی کشور هم در تراز ملت شجاع ایران و نیرو‌های مسلح، پاسخ متناسب و قاطع به تهدید‌های دشمن بدهند و مطالبه خونخواهی قائد شهید امت و دیگر شهدا تا تحقق کامل آن ادامه یابد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، این مناسبت‌ها را از بزرگ‌ترین اندوه‌های جهان اسلام دانست و گفت: آنچه مانع تهاجم فرهنگی، هجمه به باورها، اعتقادات و ابتذال فرهنگی شده، معرفت، محبت و اطاعت از اهل‌بیت علیهم‌السلام است که اوج آن را در حماسه عظیم اربعین حسینی نیز مشاهده کردیم؛ رویدادی بزرگ با آثار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که صلح، دوستی و مهربانی را میان مسلمانان و همه آزادگان جهان گسترش می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی از حضور پرشور مردم، خادمان، موکب‌ها و همه اقشار در برگزاری باشکوه مراسم اربعین در ایران و عراق قدردانی کرد و افزود: آنچه دیدیم و شنیدیم، سراسر زیبایی، شکوه و عظمت بود و دست قدرت الهی که در این اجتماع عظیم به روشنی دیده می‌شد.

وی در ادامه با اشاره به انتشار برخی مطالب منتسب به رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: در نقل سخنان و مطالب مربوط به رهبری، تنها باید به اطلاعیه‌های دفتر معظم‌له و پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب استناد شود.

خطیب نماز جمعه خرم آباد همچنین صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، گاز، سوخت و مواد غذایی را یک ضرورت دانست و گفت: اسراف و ضایع کردن نعمت‌های الهی به‌ویژه در شرایط کنونی، از منکرات و حرام است و همه باید در مدیریت مصرف همکاری کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اقدامات عمرانی در استان، خواستار آغاز نهضت آسفالت در مرکز شهر خرم‌آباد شد و از شهرداری خواست در خصوص بهسازی معابر شهری اهتمام بیشتری داشته باشد.

وی همچنین با تبریک روز خبرنگار، خبرنگاران را روایتگران آگاهی، حق‌گویی، حق‌پذیری و ارتقای بینش و هوشیاری جامعه دانست و یاد خبرنگاران شهید بویژه شهید محمود صارمی را گرامی داشت.

امام جمعه خرم آباد در ادامه با گرامیداشت روز شهدای مدافع حرم، مدافعان حرم و خانواده‌های آنان را مایه افتخار ملت ایران خواند و تأکید کرد: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگر مدافعان حرم، خطر بزرگی را از کشور‌های اسلامی دور کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی در بخش دیگری از خطبه‌ها تأکید کرد که بر اساس نظر مراجع معظم تقلید، کشت گیاهان ممنوعه جایز نیست و مساجد، دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌هایی که وظیفه سلبی و ایجابی دارند در این زمینه به مسئولیت خود عمل کنند.

وی همچنین با اشاره به روز وقف، از واقفان و فعالان عرصه وقف قدردانی کرد و خواستار گسترش فرهنگ وقف و تقویت فعالیت‌های قرآنی شد.

ضرورت اجرای قوانین به ویژه از سوی دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب و مقابله با آسیب‌های فرهنگی دیگر موضوعی بود که خطیب نماز جمعه خرم آباد به آن پرداخت.