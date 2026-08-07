بازار تاریخی نراق به‌عنوان یکی از بنا‌های ارزشمند معماری ایرانی، با اجرای طرح‌های بازسازی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، در مسیر احیا و تبدیل شدن به قطب عرضه محصولات بومی و صنایع‌دستی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بازار تاریخی نراق از بنا‌های شاخص تاریخی استان مرکزی است که با معماری منحصر‌به‌فرد خود، بخشی از هویت فرهنگی و اقتصادی این شهر را روایت می‌کند.

این بنای تاریخی که روزگاری یکی از مراکز مهم دادوستد منطقه بوده، اکنون با اجرای طرح‌های مرمتی و احیایی، بار دیگر در مسیر رونق قرار گرفته است.

با تکمیل طرح‌های بازسازی و فراهم شدن زیرساخت‌های گردشگری، زمینه برای حضور بیشتر گردشگران و عرضه محصولات بومی، صنایع‌دستی و تولیدات محلی در این بازار فراهم می‌شود.

احیای بازار تاریخی نراق علاوه بر حفظ هویت و میراث فرهنگی این شهر، می‌تواند به رونق گردشگری، حمایت از تولیدکنندگان محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال برای مردم منطقه کمک کند.