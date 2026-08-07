رئیس دامپزشکی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی، با اشاره به افزایش فعالیت کنه‌ها در فصول گرم سال، درخصوص خطر بیماری مشترک تب کریمه کنگو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دامپزشکی شهرستان سربیشه، گفت: انتقال این ویروس از طریق کنه و عمدتاً از طریق تماس مستقیم با حیوانات آلوده انجام می‌شود.

راه انجام افزود: با توجه به اینکه تکثیر کنه‌ها در این فصل به اوج خود می‌رسد، رعایت نکات بهداشتی الزامی است:.

وی تضمین سلامت گوشت را از مهمترین نکات اعلام کرد و افزود: توصیه می‌شود گوشت مورد نیاز حتماً از مراکز با نظارت دامپزشکی یا محصولات بسته‌بندی‌شده و هویت‌دار تهیه شود.

راه انجام افزود: نگهداری گوشت به مدت ۲۴ ساعت و امعا و احشا مانند جگر و قلب به مدت ۴۸ ساعت در دمای یخچال، یکی از روش‌های موثر در کنترل این بیماری است.

رئیس دامپزشکی شهرستان سربیشه با اشاره به اهمیت ذبح بهداشتی دام گفت: انجام فرآیند کشتار در محیط‌های استاندارد و با رعایت اصول بهداشتی، از اصلی‌ترین عوامل پیشگیری از این بیماری است.

راه انجام به دامداران هشدار داد: در صورت مشاهده کنه روی بدن دام و جایگاه نگهداری آن، جدا از له کردن آن با دست خودداری کرده و برای مقابله با کنه‌ها حتماً از سموم مجاز استفاده کنند.