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رئیس دامپزشکی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی، با اشاره به افزایش فعالیت کنهها در فصول گرم سال، درخصوص خطر بیماری مشترک تب کریمه کنگو هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دامپزشکی شهرستان سربیشه، گفت: انتقال این ویروس از طریق کنه و عمدتاً از طریق تماس مستقیم با حیوانات آلوده انجام میشود.
راه انجام افزود: با توجه به اینکه تکثیر کنهها در این فصل به اوج خود میرسد، رعایت نکات بهداشتی الزامی است:.
وی تضمین سلامت گوشت را از مهمترین نکات اعلام کرد و افزود: توصیه میشود گوشت مورد نیاز حتماً از مراکز با نظارت دامپزشکی یا محصولات بستهبندیشده و هویتدار تهیه شود.
راه انجام افزود: نگهداری گوشت به مدت ۲۴ ساعت و امعا و احشا مانند جگر و قلب به مدت ۴۸ ساعت در دمای یخچال، یکی از روشهای موثر در کنترل این بیماری است.
رئیس دامپزشکی شهرستان سربیشه با اشاره به اهمیت ذبح بهداشتی دام گفت: انجام فرآیند کشتار در محیطهای استاندارد و با رعایت اصول بهداشتی، از اصلیترین عوامل پیشگیری از این بیماری است.
راه انجام به دامداران هشدار داد: در صورت مشاهده کنه روی بدن دام و جایگاه نگهداری آن، جدا از له کردن آن با دست خودداری کرده و برای مقابله با کنهها حتماً از سموم مجاز استفاده کنند.