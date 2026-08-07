به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت‌الاسلام جوادی در خطبه‌های نماز جمعه همدان، با تأکید بر اینکه جنگ امروز فقط به میدان نظامی محدود نمی‌شود، گفت: در جنگ شناختی و رسانه‌ای، هدف اصلی دشمن تسلط بر ذهن و اندیشه مخاطبان است.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی و روز خبرنگار تصریح کرد: نباید پیروزی در میدان نبرد را فقط با تعداد موشک‌ها، میزان حملات یا میزان آسیب به زیرساخت‌ها ارزیابی کرد؛ بلکه جنگ امروز، جنگ ترکیبی و به‌ویژه جنگ شناختی و رسانه‌ای است.

امام جمعه موقت همدان، با اشاره به اینکه، دشمن در جنگ رسانه‌ای تلاش می‌کند با تغییر روایت وقایع، مغالطات، کوچک‌نمایی نقاط قوت، بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و تحریف واقعیت‌ها، جای مظلوم و ظالم را عوض کند، گفت: رسانه حق و حقیقت می‌تواند با روشنگری و تبیین صحیح، در برابر جریان‌های رسانه‌ای معاند ایستادگی کند.

حجت‌الاسلام جوادی با تأکید بر پرهیز از انتشار فوری اخبار و محتوا‌ها در فضای مجازی، افزود: در جنگ رسانه‌ای، سرعت انتقال داده مهم نیست، بلکه سلامت و صحت داده اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: اگر با خبری مواجه شدیم، ابتدا باید درباره صحت آن تحقیق و سپس، ضرورت بازنشر آن را بررسی کنیم.

خطیب موقت نماز جمعه همدان با اشاره به اینکه دشمن زمانی اقدام به تولید و انتشار یک پیام می‌کند که برای آن در جامعه مخاطب و خریدار وجود داشته باشد؛ تاکید کرد: باید با تقویت سواد رسانه‌ای، تفکر و تحقیق، در برابر جنگ شناختی ایستادگی کنیم.

حجت الاسلام جوادی، تقوا را شرط اصلی عاقبت‌به‌خیری انسان دانست و گفت: پذیرش اعمال در گرو تقواست و باید به تقوای حاکم بر عمل هم توجه کنیم و پس از هر اقدام، از خداوند بخواهیم آن را مورد قبول قرار دهد.

وی همچنین به در پیش بودن سالروز شهادت برخی از ائمه معصومین (ع) اشاره و تأکید کرد: تعظیم شعائر دینی باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا فضای جامعه، متناسب با این مناسبت‌های ارزشمند رنگ و بوی معنوی پیدا کند.