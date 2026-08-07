پخش زنده
امروز: -
امام جمعه موقت همدان جنگ امروز را نبرد بر سر ذهن و اندیشه مخاطبان دانست و بر هوشیاری بیشتر مردم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجتالاسلام جوادی در خطبههای نماز جمعه همدان، با تأکید بر اینکه جنگ امروز فقط به میدان نظامی محدود نمیشود، گفت: در جنگ شناختی و رسانهای، هدف اصلی دشمن تسلط بر ذهن و اندیشه مخاطبان است.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی و روز خبرنگار تصریح کرد: نباید پیروزی در میدان نبرد را فقط با تعداد موشکها، میزان حملات یا میزان آسیب به زیرساختها ارزیابی کرد؛ بلکه جنگ امروز، جنگ ترکیبی و بهویژه جنگ شناختی و رسانهای است.
امام جمعه موقت همدان، با اشاره به اینکه، دشمن در جنگ رسانهای تلاش میکند با تغییر روایت وقایع، مغالطات، کوچکنمایی نقاط قوت، بزرگنمایی ضعفها و تحریف واقعیتها، جای مظلوم و ظالم را عوض کند، گفت: رسانه حق و حقیقت میتواند با روشنگری و تبیین صحیح، در برابر جریانهای رسانهای معاند ایستادگی کند.
حجتالاسلام جوادی با تأکید بر پرهیز از انتشار فوری اخبار و محتواها در فضای مجازی، افزود: در جنگ رسانهای، سرعت انتقال داده مهم نیست، بلکه سلامت و صحت داده اهمیت دارد.
وی تصریح کرد: اگر با خبری مواجه شدیم، ابتدا باید درباره صحت آن تحقیق و سپس، ضرورت بازنشر آن را بررسی کنیم.
خطیب موقت نماز جمعه همدان با اشاره به اینکه دشمن زمانی اقدام به تولید و انتشار یک پیام میکند که برای آن در جامعه مخاطب و خریدار وجود داشته باشد؛ تاکید کرد: باید با تقویت سواد رسانهای، تفکر و تحقیق، در برابر جنگ شناختی ایستادگی کنیم.
حجت الاسلام جوادی، تقوا را شرط اصلی عاقبتبهخیری انسان دانست و گفت: پذیرش اعمال در گرو تقواست و باید به تقوای حاکم بر عمل هم توجه کنیم و پس از هر اقدام، از خداوند بخواهیم آن را مورد قبول قرار دهد.
وی همچنین به در پیش بودن سالروز شهادت برخی از ائمه معصومین (ع) اشاره و تأکید کرد: تعظیم شعائر دینی باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا فضای جامعه، متناسب با این مناسبتهای ارزشمند رنگ و بوی معنوی پیدا کند.