راه‌اندازی مرکز فناوری و نوآوری انرژی در بوشهر

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر از راه‌اندازی مرکز فناوری و نوآوری انرژی در استان خبر داد و گفت: تمرکز این مرکز بر نیاز‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، به‌ویژه در منطقه پارس جنوبی و جنوب استان است.