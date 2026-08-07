راهاندازی مرکز فناوری و نوآوری انرژی در بوشهر
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر از راهاندازی مرکز فناوری و نوآوری انرژی در استان خبر داد و گفت: تمرکز این مرکز بر نیازهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بهویژه در منطقه پارس جنوبی و جنوب استان است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی احمدیزاده در حاشیه برپایی میز خدمت این نهاد به مناسبت چهلوششمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی در مصلای جمعه بوشهر بیان کرد: رویکرد اصلی این نهاد، حل مسائل استان و حرکت در مسیر «تولید ثروت از علم» است و در همین راستا، راهاندازی مرکز فناوری و نوآوری انرژی در بوشهر در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به مأموریت این مرکز در حوزه انرژی گفت: این مرکز که در چهار استان کشور ایجاد شده که در استان بوشهر با مأموریت توسعه فناوریهای حوزه انرژی فعالیت خواهد کرد و تمرکز آن بر نیازهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بهویژه در منطقه پارس جنوبی و جنوب استان است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر افزود: تلاش میکنیم با همکاری دانشگاهها و صنایع، فناوریهای مورد نیاز صنعت را در داخل استان توسعه دهیم و در حوزههایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر به تولید فناوری برسیم.
احمدیزاده گفت: راهاندازی این مرکز فرآیندی زمانبر است، اما امسال آغاز این مسیر را دنبال خواهیم کرد و امیدواریم با حمایت مسئولان، دانشگاهها و صنایع، بوشهر بتواند در کنار ظرفیتهای بزرگ انرژی، به یکی از قطبهای فناوری و اقتصاد دانشبنیان در این حوزه تبدیل شود.