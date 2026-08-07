به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: بهره‌گیری از ظرفیت قانونی تهاتر مصالح برای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تکمیل سد هراز در نشست کارگروه بند «ب» ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با محوریت پروژه سد هراز مورد بررسی قرار گرفت.



حیدر داوودیان افزود: با توجه به اهمیت راهبردی سد هراز به عنوان بزرگ‌ترین سد مخزنی استان، شرکت آب منطقه‌ای مازندران بر استفاده از همه فرصت‌های نوین تأمین مالی در کنار بودجه‌های عمومی تمرکز ویژه‌ای دارد که یکی از این ظرفیت‌های قانونی، بهره‌گیری از ظرفیت تهاتر مصالح است.



وی با اشاره به نقش حیاتی این پروژه در آینده استان افزود: علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت بند «ب» ماده ۴۳ (تهاتر مصالح)، پیگیری جدی برای استفاده از پتانسیل‌های مولدسازی دارایی‌های دولت و تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در دستور کار شرکت قرار دارد.

داوودیان گفت: سد هراز با ظرفیت تنظیم حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب، طرحی کلان است که آب آشامیدنی ۳ شهرستان و آب کشاورزی ۵ شهرستان را تامین می‌کند و امنیت آبی حدود ۱۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی دشت هراز را تثبیت خواهد کرد.