امام جمعه کرمانشاه با اشاره به میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی در مرز خسروی گفت: خدمت به زائران اربعین در این مرز جلوه‌ای از همبستگی و اقتدار ملت ایران بود.

خدمت به زائران اربعین در مرز خسروی نماد وحدت و اقتدار ملی بود

خدمت به زائران اربعین در مرز خسروی نماد وحدت و اقتدار ملی بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیت الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با قدردانی از تلاش مسئولان، موکب‌داران و مردم استان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین گفت: میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی در مرز خسروی حاصل همدلی مردم و دستگاه‌های اجرایی بود.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه امسال حدود یک میلیون زائر از مرز خسروی تردد کردند و در کنار آن مرز سومار نیز برای تردد زائران فعال شد گفت: تنها مرزی که امسال با افزایش تعداد زائران مواجه شد مرز خسروی بود که این موفقیت نتیجه توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی مناسب و تلاش شبانه‌روزی مجموعه دست‌اندرکاران است.

آیت الله غفوری با بیان اینکه سابقه میزبانی مردم کرمانشاه از زائران عتبات عالیات به قرن‌ها قبل بازمی‌گردد، گفت: این فرهنگ ارزشمند نسل به نسل در میان مردم استان حفظ شده و امسال نیز جلوه‌های زیبایی از همدلی، ایثار و خدمت‌رسانی در موکب‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز اسکان زائران به نمایش گذاشته شد.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به تحولات منطقه گفت: دشمنان تصور می‌کردند با تهدید و فشار، ملت ایران از آرمان‌های خود عقب‌نشینی می کند، اما ملت ایران که با فرهنگ عاشورا تربیت شده است، هرگز در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهد شد.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تجاوز پاسخ قاطع و بازدارنده خواهند داد افزود: دشمنان در محاسبات خود بارها دچار خطا شده‌اند و امروز بیش از هر زمان دیگری ضعف و ناتوانی آنان برای افکار عمومی جهان آشکار شده است.

خطیب جمعه کرمانشاه تاکید کرد: ملت ایران با وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت، نقشه‌های دشمنان را خنثی خواهد کرد.

امام جمعه کرمانشاه با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، از مردم خواست با حضور گسترده در هیات‌های مذهبی و مجالس عزاداری، ارادت خود را به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) ابراز کنند.

آیت الله غفوری همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله شهید بهاالدین محمدی عراقی و روز شهدای ترور، این عالم مجاهد را از شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی در استان کرمانشاه دانست و گفت: شهید محمدی عراقی به دلیل نقش موثر خود در دفاع از انقلاب اسلامی هدف ترور منافقین قرار گرفت و معرفی ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های این شهید و دیگر بزرگان استان به نسل جوان یک ضرورت فرهنگی است.