به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست فرماندار ساری گفت: شهرداری ساری از ابتدای امسال ۲۰۵ قلاده سگ بلاصاحب را در مرکز استان جمع‌آوری کرده است، اما مهار این معضل بدون همکاری روستا‌های اطراف و جلوگیری از ورود سگ‌های جدید به شهر ممکن نیست.



بهروز اسکندرنیا، در تشریح وضعیت سگ‌های بلاصاحب در این شهرستان اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۶ گزارش در این زمینه ثبت شده که ۵۱ مورد از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری و ۷۵ مورد از بازدید‌های میدانی بوده است.



وی افزود: در مجموع ۲۰۵ قلاده سگ از سطح شهر جمع‌آوری شده و در این راستا، قراردادی یک‌ساله با یک شرکت پیمانکار در اردیبهشت امسال امضا شد و نظارت بر اجرای این قرارداد بر عهده معاونت خدمات شهری شهرداری ساری و سازمان پسماند گذاشته شده است.



اسکندرنیا با اشاره به اینکه خدمات پیمانکار شامل زنده‌گیری سگ‌های بالغ و نابالغ با دستگاه‌های مهارکننده است گفت: این شرکت از شهریور پارسال نیز به‌طور غیررسمی همکاری داشته و روند کنونی ادامه‌دار است.

وی یکی از چالش‌های جدی را ورود سگ‌های جدید از روستا‌های اطراف یا رهاسازی توسط افراد دانست.



به گفته اسکندرنیا، سگ‌های جمع‌آوری‌شده به پناهگاهی منتقل می‌شوند که در حال حاضر حدود ۷۰۰ قلاده سگ در آن نگهداری می‌شود و طرح‌های واکسیناسیون و عقیم‌سازی روی آنها ارجا می‌شود.

فرماندار ساری وضعیت این شهرستان را در ساماندهی سگ‌های بلاصاحب تاحدودی مطلوب ارزیابی کرد و از شهروندان خواست گزارش‌های خود را با سامانه ۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند.