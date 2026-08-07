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کتاب «زینب؛ فریاد فرمند» نوشته آنتون بارا، پژوهشگر مسیحی سوری، حاصل ۲۵ سال تحقیق درباره زندگی حضرت زینب (س)؛ اثری که با نگاهی متفاوت، نقش بانوی کربلا را بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در میان صدها کتابی که درباره واقعه عاشورا و شخصیتهای بزرگ کربلا نوشته شدهاند، آثاری که از نگاه نویسندگانی خارج از جهان اسلام به این واقعه پرداختهاند، جایگاه ویژهای دارند
کتاب «زینب؛ فریاد فرمند» نوشته آنتون بارا، نویسنده و پژوهشگر مسیحی سوری، از همین دست آثار است؛ کتابی که حاصل بیش از ۲۵ سال پژوهش درباره زندگی حضرت زینب (س) است و با ترجمه غلامحسین انصاری در اختیار مخاطبان فارسیزبان قرار گرفته است.
آنچه این اثر را از بسیاری از کتابهای مشابه متمایز میکند، صرفاً مسیحی بودن نویسنده نیست؛ بلکه نگاه پژوهشمحور، انسانی و تاریخی او به شخصیت حضرت زینب (س) است. بارا تلاش کرده بدون ورود به تعصبات مذهبی، تصویری جامع از بانویی ارائه دهد که پس از عاشورا، پیام کربلا را زنده نگه داشت و نقش تعیینکنندهای در تداوم نهضت امام حسین (ع) ایفا کرد.
فراتر از عاشورا؛ از کودکی تا جاودانگی
بخش قابل توجهی از آثار عاشورایی، زندگی حضرت زینب (س) را از واقعه کربلا آغاز میکنند؛ اما آنتون بارا مسیر دیگری را برگزیده است.
او معتقد است برای شناخت این شخصیت بزرگ، نباید تنها به چند روز محرم سال ۶۱ هجری بسنده کرد، بلکه باید تمام مراحل زندگی او را بررسی کرد؛ از دوران کودکی در خانه امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه (س)، تا سالهای همراهی با امام حسن (ع) و امام حسین (ع)، حضور در کربلا، دوران اسارت و سالهای پایانی عمر.
به همین دلیل کتاب، پیش از ورود به واقعه عاشورا، زمینههای شکلگیری شخصیت حضرت زینب (س) را بررسی میکند و نشان میدهد چگونه تربیت در خانه وحی، از او بانویی ساخت که در سختترین لحظات تاریخ اسلام، استوار باقی ماند.
زنی که تاریخ را روایت کرد
یکی از مهمترین محورهای کتاب، نقش حضرت زینب (س) در حفظ و انتقال پیام عاشوراست. اگرچه امام حسین (ع) با شهادت خود مسیر تاریخ را تغییر داد، اما این حضرت زینب (س) بود که اجازه نداد پیام آن قیام در صحرای کربلا دفن شود. آنتون بارا در فصلهای مختلف کتاب نشان میدهد که خطبههای حضرت زینب (س) در کوفه و شام، ادامه همان نهضتی بود که در ظهر عاشورا آغاز شد.
از نگاه نویسنده، اگر این خطبهها و روشنگریها نبود، شاید عاشورا تنها یک حادثه تاریخی باقی میماند، نه نهضتی ماندگار.
پژوهشی که ۲۵ سال زمان برد
یکی از نقاط قوت کتاب، پشتوانه پژوهشی آن است. آنتون بارا بیش از دو دهه از زندگی خود را صرف مطالعه منابع تاریخی، اسلامی و مسیحی کرده تا تصویری دقیق و مستند از حضرت زینب (س) ارائه دهد. این پژوهش طولانی باعث شده کتاب صرفاً مجموعهای از نقلقولهای تاریخی نباشد، بلکه تحلیلی از شخصیت، رفتار، ایمان و جایگاه اجتماعی این بانوی بزرگ نیز ارائه کند.
نویسنده تلاش کرده روایتهای مختلف را کنار هم قرار دهد و با نگاهی تحلیلی، تصویری منسجم از زندگی حضرت زینب (س) ترسیم کند.
از نگاه یک مسیحی عاشق اهلبیت
شاید جذابترین بخش کتاب، زاویه نگاه نویسنده باشد. بارا نهتنها به شخصیت امام حسین (ع) علاقهمند است، بلکه پیشتر نیز کتاب مشهور «حسین در اندیشه مسیحیت» را نوشته بود. او در «زینب؛ فریاد فرمند» نیز با نگاهی احترامآمیز، حضرت زینب (س) را با حضرت مریم (س) مقایسه میکند و شباهتهای این دو بانوی بزرگ را از منظر ایمان، صبر، رنج و رسالت انسانی بررسی میکند.
این مقایسه، بدون فاصله گرفتن از منابع تاریخی، افق تازهای پیش روی خواننده میگشاید و نشان میدهد شخصیت حضرت زینب (س) فراتر از مرزهای مذهبی، الهامبخش آزادگان جهان است.
شش فصل برای شناخت بانوی مقاومت
کتاب در شش فصل تنظیم شده و هر فصل بخشی از زندگی حضرت زینب (س) را روایت میکند. فصلهای آغازین به دوران کودکی، تربیت در خانه وحی، عبادت، اخلاق و مصیبتهایی میپردازند که آن حضرت پیش از عاشورا تجربه کرد؛ از رحلت پیامبر (ص) و شهادت حضرت زهرا (س) گرفته تا شهادت امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن (ع).
از فصل سوم به بعد، نویسنده وارد روایت عاشورا میشود؛ حضوری که با اسارت، خطبههای کوفه و شام، صبر، استقامت و دفاع از ولایت ادامه پیدا میکند.
در فصل پایانی نیز با نگاهی تطبیقی، حضرت زینب (س) و حضرت مریم (س) از منظر ایمان، ایثار و جایگاه معنوی با یکدیگر مقایسه شدهاند.
بلاغتی که در خانه وحی شکل گرفت
آنتون بارا بارها به ویژگیهای شخصیتی حضرت زینب (س) اشاره میکند؛ ویژگیهایی که تنها به صبر محدود نمیشود.
او از قدرت سخنوری، فصاحت، دانش، بینش سیاسی، عبادت، تقوا و مدیریت بحران حضرت زینب (س) سخن میگوید و معتقد است این تواناییها نتیجه سالها تربیت در کنار پیامبر اسلام (ص)، حضرت فاطمه (س) و امیرالمؤمنین (ع) بوده است.
به باور نویسنده، حضرت زینب (س) تنها یک بانوی داغدار نبود، بلکه شخصیتی اندیشمند، آگاه و تأثیرگذار بود که در حساسترین مقطع تاریخ اسلام، مسئولیت هدایت افکار عمومی را بر عهده گرفت.
کتابی برای شناخت دوباره عاشورا
«زینب؛ فریاد فرمند» صرفاً زندگینامه حضرت زینب (س) نیست؛ بلکه خواننده را به بازخوانی عاشورا از زاویهای متفاوت دعوت میکند. در این کتاب، عاشورا فقط میدان نبرد نیست؛ بلکه مدرسهای برای شناخت نقش زنان در تاریخ، مفهوم صبر، مسئولیت اجتماعی، جهاد تبیین و مقاومت در برابر ظلم است.
به همین دلیل، اثر آنتون بارا میتواند برای مخاطبانی که پیشتر نیز آثار متعددی درباره عاشورا خواندهاند، حرفهای تازهای داشته باشد.
ترجمهای روان از اثری ماندگار
ترجمه غلامحسین انصاری نیز از دیگر نقاط قوت کتاب به شمار میرود. مترجم تلاش کرده ضمن حفظ لحن علمی و ادبی نویسنده، متن را روان و قابلفهم برای مخاطب فارسیزبان ارائه کند.
همچنین در بخشهایی که تفاوت دیدگاههای اسلامی و مسیحی وجود دارد، توضیحات لازم در پاورقی ارائه شده تا خواننده با دقت بیشتری مطالب را دنبال کند.
روایتی فراتر از مرزهای دین
شاید مهمترین پیام این کتاب آن باشد که عظمت شخصیت حضرت زینب (س) محدود به پیروان اسلام نیست.
وقتی پژوهشگری مسیحی بیش از ۲۵ سال از عمر خود را صرف مطالعه زندگی دختر امیرالمؤمنین (ع) میکند و او را نماد صبر، آزادگی و انسانیت میداند، میتوان دریافت که پیام عاشورا و شخصیتهای آن، ظرفیت گفتوگو با همه انسانها را دارند.
«زینب؛ فریاد فرمند» از همین منظر اثری ارزشمند است؛ کتابی که ضمن تکیه بر منابع تاریخی، تصویری جامع از بانویی ارائه میدهد که نهتنها راوی عاشورا، بلکه ادامهدهنده راه آن بود. این اثر برای علاقهمندان به تاریخ اسلام، مطالعات عاشورایی، زندگی اهلبیت (ع) و پژوهشهای تطبیقی ادیان، منبعی خواندنی و تأملبرانگیز به شمار میآید.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
زینب سلام اللهعلیها به عبادت پروردگار و خشوع و فروتنی در پیشگاه او معروف بود، شبها را به استغفار و نیایش میگذرانید، واژگانی که در دعا به کار میبرد، چون مرواریدهایی سپید، زیبا و دلنشین و فصیح بود و این شگفتآور نیست، زیرا آن عالمهٔ تعلیمنادیده، فصاحت و بلاغت را در خانهٔ نبوت آموخته، پاکی و قداست را از دودمان عصمت به ارث برده و در مکتب پدرش امیرمؤمنان تربیتی الهی یافته بود و در شکوه و ابهت، سخنوری و قدرت بیان و منظم بودن و اندیشه، سرآمد همگنان به شمار میرفت.
کتاب «زینب؛ فریاد فرمند» نوشته آنتون بارا و با ترجمه غلامحسین انصاری در شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شده است.