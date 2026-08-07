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آیت الله علیرضا اعرافی در خطبههای نماز جمعه با اشاره به حضور حماسی مردم مبعوث شده ایران در بیش از ۱۵۰ شب تجمع خستگی ناپذیر در دفاع از ایران و اسلام افزود: دشمنانی که در برابر ملت بزرگ ایران کم آوردهاند امروز بدانند این ملت حماسه آفرین همچنان پای کار انقلاب، نیروهای مسلح و رهبر معظم انقلاب ایستاده و هرگز عقب نخواهد نشست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، خطیب نماز جمعه قم با اشاره به عهد شکنیهای مکرر دشمن آمریکایی در رعایت نکردن حداقلترین اصول مذاکره گفت: اگر امروز افرادی روی حرفهای دشمنانی که حتی اولین عهدهای خودشان را هم رعایت نمیکنند و پایبند به هیچ اصول اخلاقی نیستند حساب باز کنند، یا ساده لوح هستند و یا غرض ورزی دارند.
امام جمعه قم با تحلیل برخی درسهای جهانی در جنگهای اخیر افزود: یکی از درسهای جهانی این جنگها فروپاشی نظام اخلاقی در جهان معاصر و عبور از معیارهای انسانی است چرا که جنایتها و وحشیگریهایی که امروز در غزه، لبنان و ایران در حال رخ دادن است در طول تاریخ بشریت دیده نشده و این امر حاکی از تزلزل اخلاقی دولتهای مستکبر است که از کمترین اخلاقیات هم تهی شدهاند.
وی فروپاشی نظام حقوقی و بین المللی همچون سازمان ملل، شورای امنیت و سازمان انرژی اتمی را که در برابر جنایت قدرتهای شیطانی یا سکوت میکنند و یا با آنان هم صدا میشوند را از دیگر درسهای جنگ فعلی بیان کرد و گفت: امروز همه بشریت شاهدند که همه نظامات بینالمللی فرو ریخته و جهان به جنگلی تحت سیطره قدرتهای شیطانی تبدیل شده است.
امام جمعه قم افزود: نمایان شدن خوی استکباری مستکبران برای مردم جهان از دیگر درسهای امروز است چنانکه بشریت شاهد است آمریکا حتی به دوستان خود هم رحم نمیکند.
آیت الله اعرافی کودک کشی، نسل کشی و زدن زیرساختها را از دیگر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی برشمرد و خطاب به کشورهای منطقه گفت: کشورهای حوزه خلیج فارس که امنیت را از شیطانی، چون آمریکا به عاریه گرفتهاند بدانند که تا وقتی با دشمنان ایران اسلامی هستند غرش موشکهای ما آنها را تهدید خواهد کرد.
وی پیشرفت علمی و فناوری، وحدت آرمانی و اجتماعی بر پایه اتحاد مقدس با فصل الخطاب بودن منویات رهبری و ادامه اقتدار نظامی و امنیتی و تسلیحاتی نیروهای مسلح را لازمه ادامه حرکت در مسیر جمهوری اسلامی دانست.
آیت الله اعرافی مدیریت جهادی و اقتصادی، مقاومت عاشورایی و اصلاح امور فرهنگی با اولویت مسئله حجاب را لازم و ضروریست بیان کرد و افزود: هر شخصی که نسبت به این موارد بیتوجه باشد قصور کرده است.
امام جمعه قم در ادامه با اشاره به برخی آیات و روایات گفت: صبر فعالانه اجتماعی، صبری مبتنی بر اصل عقلی و قانون رشد و سعادت بشر است که پشتوانه همه نظام شریعت است و ملتی که این ویژگی را داشته باشد در برابر سختیها شکست ناپذیر خواهد بود.
وی با بیان اینکه صبر اختیاری مربوط به انجام تکالیف الهی و وظایف شرعی و ترک معصیت است، اما در صبر اجتماعی گاهی لازم است به استقبال سختیها و خطرها رفت افزود: وقتی صبر اجتماعی تبدیل به فرهنگ شود و آحاد جامعه در برابر خطرها خود را نبازند این صبر تبدیل به مقاومت میشود، آنچه که ما در این شبها در عرصه خیابان و میدان شاهد آن هستیم.
امام جمعه قم با بیان اینکه مقاومت، صبر منفعلانه در برابر حوادث و اتفاقات نیست بلکه صبری هوشمندانه و شجاعانه برای تحقق آرمانهای بزرگ و حرکت به سوی آزادی ملتها و تشکیل تمدن نوین اسلامی است گفت: امروز همین صبر آرمانی و مهدوی مردم ایران اسلامی است که یا فریاد خود را بر سر دشمن فرود میآورد و یا موشکهایست که دشمن را از پای درآورده و عقب میراند.