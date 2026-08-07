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۲۰ آزادکار مازندران به اردوی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اردوی تیم ملی کشتی آزاد از امروز ۱۶ مرداد در کمپ تیمهای ملی کشتی ایران در تهران برپا میشود.
بر این اساس در ٥٧کیلوگرم، میلاد والیزاده، علی مومنی، علی یحییپور وعرشیا حدادی، در ٦١ کیلوگرم، ابراهیم خواری، در ٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد و عباس ابراهیمزاده، در ٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی، ابراهیم الهی و محمدعلی عموزاد، در ٧٤ کیلوگرم، امیر محمد یزدانی، در ٧٩ کیلوگرم، محمد نخودی و عادل پناهیان، در ٨٦ کیلوگرم: کامران قاسمپور و رضا افشار و در ٩٢ کیلوگرم، امیر حسین فیروزپور مازندرانیهای این اردو هستند.
در سنگین وزنها نیز در ٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی و حسین مفیدی و در ١٢٥ کیلوگرم، امیرحسین زارع و محمدرضا لطفی در این اردو حضور دارند.