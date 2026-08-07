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رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان با اشاره به ثبت ۲ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۱۷۶ تردد در مرزهای شلمچه و چذابه، از ورود بیش از یک میلیون زائر اربعین به کشور از طریق مرزهای خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ اصغر کولیوند با ارائه آخرین آمار تردد زائران اربعین حسینی از پایانههای مرزی خوزستان اظهار داشت: از مجموع یک میلیون و ۴ هزار و ۱۸۶ زائر ورودی به کشور از طریق مرزهای استان، ۸۰۵ هزار و ۲۳۶ نفر از مرز شلمچه و ۱۹۸ هزار و ۹۵۰ نفر از مرز چذابه وارد شدهاند.
وی در خصوص آمار خروج زائران از کشور نیز تصریح کرد: مجموع زائرانی که از طریق این ۲ مرز برای شرکت در آیین جهانی پیادهروی اربعین به عراق سفر کردهاند به یک میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۹۰ نفر میرسد که ۹۵۳ هزار و ۴۲۷ نفر از مرز شلمچه و ۲۴۹ هزار و ۵۶۳ نفر از طریق مرز چذابه از کشور خارج شدند.
سرهنگ کولیوند افزود: در طول این مدت پلیس گذرنامه با تمام توان و بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای انسانی و تجهیزاتی نسبت به کنترل اسناد و تسهیل در تردد زائران اقدام کرده است.
رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان بیان داشت: از زمان شروع مراسم پیاده روی اربعین تاکنون، روند تردد در هر ۲ مرز شلمچه و چذابه بدون مشکل در حال انجام است و نیروهای مستقر تا بازگشت آخرین زائر به کشور در آمادهباش کامل به سر میبرند.
بر اساس این گزارش، میزان تصادفات در مسیرهای پیادهروی اربعین حسینی امسال در خوزستان نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کاهش داشته است.
مرزهای شلمچه و چذابه از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان هستند که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار میروند، فاصله مرز شلمچه تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر و فاصله مرز چذابه تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است