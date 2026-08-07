مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر اعلام کرد: آنچه موجب افزایش چشمگیر مبلغ قبض شده، عبور از الگوی مصرف و ورود به پله‌های بالاتر تعرفه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عبدالامیر یاقوتی با اشاره به نگرانی برخی مشترکان از افزایش چندبرابری قبض برق در دوره تیر و مرداد گفت: مقایسه مصرف در ماه‌های گرم سال با ماه‌های سرد به‌دلیل استفاده از وسایل سرمایشی طبیعی است و نباید مبلغ قبض این دوره را با دوره‌های پاییز و زمستان برابر دانست.

وی افزود: اگر مصرف یک مشترک نسبت به دوره مشابه سال گذشته تغییر نکرده باشد، در شرایط عادی نباید افزایش نرخ بیش از ۴۰ درصد را تجربه کند.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر با تشریح نظام تعرفه‌گذاری پلکانی برق تصریح کرد: الگوی مصرف بر اساس قانون به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که ۷۵درصد مشترکان کمتر از آن مصرف کنند. بر همین اساس، در ماه‌های گرم سال برای مناطق عادی کشور که حدود دوسوم مشترکان کشور از جمله تهران، اصفهان، شیراز و مشهد را دربر می‌گیرد، سقف الگوی مصرف ۳۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه تعیین شده است.

به گفته یاقوتی، مشترکان بر اساس میزان مصرف در چهار پله قرار می‌گیرند: پله اول شامل مشترکانی است که در محدوده الگوی مصرف باقی می‌مانند؛ پله دوم مصرف تا یک‌ونیم برابر الگو، یعنی حداکثر ۴۵۰ کیلووات‌ساعت؛ پله سوم مصرف بین یک‌ونیم تا دوونیم برابر الگو، یعنی تا ۷۵۰ کیلووات‌ساعت؛ و پله چهارم مشترکانی است که بیش از دوونیم برابر الگو مصرف می‌کنند. بر اساس آمار موجود، حدود ۵۰ درصد مشترکان در دو پله نخست قرار دارند و تنها نیم درصد از کل مشترکان بیش از پنج برابر الگو مصرف می‌کنند.

وی ادامه داد: حتی روشن‌ماندن یک لامپ اضافه برای چند ساعت در روز می‌تواند مشترک را از یک پله به پله بالاتر تعرفه منتقل کند، بدون آنکه در نگاه اول تغییر محسوسی در مصرف او دیده شود؛ به همین دلیل افزایش اندک مصرف در نزدیکی مرز پله‌ها می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر مبلغ نهایی قبض بگذارد.

یاقوتی به مشترکان توصیه کرد: پیش از صدور قبض بعدی، وضعیت مصرف خود را از طریق لینک قبض الکترونیکی پیامکی، یا برای دارندگان کنتور هوشمند از طریق بخش «مدیریت مصرف» در اپلیکیشن «برق من»، بررسی کنند تا در صورت نزدیک‌شدن به مرز پله بعدی، الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی توانیر همچنین از ادامه اجرای طرح جایگزینی کولر‌های پرمصرف با کولر‌های کم‌مصرف خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق اپلیکیشن‌های «برق من» و «آچاره» و با تکمیل مشخصات مورد نیاز، در نوبت دریافت این خدمات قرار گیرند. بر اساس این طرح، موتور و پنل کنترلی کولر به‌صورت رایگان تعویض می‌شود و هزینه آن از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش ابزار‌های هوشمند در اصلاح الگوی مصرف، از مشترکان خواست با بهره‌گیری از این ابزارها، در مسیر مدیریت بهینه انرژی کشور همراه صنعت برق باشند.