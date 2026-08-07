پخش زنده
امروز: -
دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تضعیف ارزشهای انقلاب اسلامی است و مسئولان باید با عملکرد خود حافظ این ارزشها باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبههای نماز جمعه ساری با اشاره به درپیش بودن سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) گفت: پیامبر اکرم (ص) وقوع فتنهها را برای امت اسلامی پیشبینی کرده بودند و تنها راه مصون ماندن از فتنهها را تمسک به قرآن کریم و اهلبیت (ع) دانستند.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به مباحث مربوط به رژیم حقوقی تنگه هرمز تاکید کرد: در شرایط کنونی کشور، اولویت حفظ منافع ملی و مقابله با تهدیدهای دشمن است و مسئولان باید در مذاکرات، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را مدنظر قرار دهند.
وی با گرامیداشت روز شهدای مدافع حرم، از ایثارگری این شهدا و خانوادههای آنان قدردانی کرد و افزود: ملت ایران با تقدیم شهدا از اسلام، اهلبیت (ع) و حریم حرم دفاع کرده است.
امام جمعه ساری همچنین با گرامیداشت روز خبرنگار، از تلاشهای خبرنگاران و فعالان رسانه در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه قدردانی کرد.
آیتالله محمدی لائینی با دعوت مردم به مدیریت مصرف برق، بر صرفهجویی در استفاده از انرژی تأکید کرد و گفت: کاهش مصرف، از بروز خاموشیها جلوگیری خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به پیگیریها برای حمایت از کشاورزان مازندران، خواستار جلوگیری از واردات یا توزیع برنج خارجی در فصل برداشت شد.