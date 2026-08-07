به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی خمینی شهر گفت: در ساعت ۹:۳۰ امروز پس از دریافت گزارشی از حادثه سقوط یک جوان ۲۵ ساله و گرفتار شدن جوانی ۲۳ ساله در کوه به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی خمینی شهر، آتش‌نشانان امداد و نجات ایستگاه‌های ۴ گانه عملیاتی آتش‌نشانی به همراه اکیپ امداد و نجات هلال احمر شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

حجت اله کارگران افزود: با توجه به خطرناک بودن مسیر پس از ۴ ساعت تلاش فرد گرفتار شده به نقطه امن انتقال داده شد ولی یک نفر از گرفتار شدگان در کوه بر اثر سقوط از ارتفاع و شدت جراحات جان خود را ازدست داده بود.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در کوهنوردی، گفت: از تمامی شهروندان و علاقه‌مندان به کوهنوردی درخواست می‌شود فقط از مسیر‌های اصلی و مشخص‌شده استفاده کنند، تجهیزات مناسب کوه‌پیمایی به همراه داشته باشند، و از صعود در ساعات نامناسب و یا هنگام تاریکی خودداری کنند.