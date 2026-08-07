امام جمعه تبریز به دو جریان «سازش‌‌طلب در برابر دشمن» و «ناامیدکنندگان مردم» در شرایط خطیر کنونی هشدار داد و اقتدار هوشمندانه را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز که در مصلای امام خمینی برگزار شد اظهار کرد: برخی نسخه عقب‌نشینی در برابر دشمن را مطرح می‌کنند و عده‌ای نیز با القای ناامیدی، توان داخلی را نادیده می‌گیرند؛ در حالی که هر دو رویکرد به زیان منافع ملی است.

وی تصریح کرد: عده‌ای در کشور می‌گویند نباید برای کشور هزینه ایجاد کنیم، دشمن وحشی است و باید با او مدارا کرد چرا که اگر مدارا نکنیم، کشور را نابود می‌کنند؛ حتی می‌گویند تنگه هرمز را بدهیم و مسئله تمام شود.

خطیب نمازجمعه تبریز ادامه داد: این حرف‌ها خطرناک است؛ چرا باید جایی را که متعلق به ماست، به دشمنان بدهیم؟ چه تضمینی وجود دارد که با دادن یک مورد، دشمنان دست بردارند؟ آنها دست‌بردار نیستند و روزی دیگر، چیز مهمتری مطالبه خواهند کرد.

وی گفت: گروه دوم افراد ناامیدی هستند که دائم به دنبال مأیوس‌سازی مردم‌اند. اما ما باید اقتدار هوشمندانه داشته باشیم. گاهی باید تا حد فدای جان پیش برویم و گاهی ممکن است آتش‌بس موقت را قبول کنیم اما همیشه باید قدرتمند باشیم و تسلیم دشمنان نشویم.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه آمریکا در منطقه با بُن‌بست راهبردی مواجه شده است گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و اقتدار دفاعی خود، معادلات منطقه را تغییر داده و هرگونه تعرض به منافع و حاکمیت کشور با پاسخی قاطع و بازدارنده روبه‌رو خواهد شد.

امام جمعه تبریز خطاب به آمریکا و وابستگان آن گفت: دشمنان بدانند که تنگه هرمز برای ایران است و به وضعیت قبل از جنگ برنمی‌گردد. ما حاکم بر دریا‌های منطقه هستیم و اگر هر کسی مقابل ما بایستد، قطعا او را نابود می‌کنیم.

وی در ادامه خطبه ها با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه گفت: وحدت مؤمنان و مسلمانان جزو اوجب واجبات است و امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت آن در جامعه احساس می‌شود.

خطیب نمازجمعه تبریز با قدردانی از حضور باشکوه مردم در مراسم جاماندگان اربعین، از حضور مردم در تجمعات شبانه نیز تشکر کرد و افزود: وحدتی که در تبریز و آذربایجان وجود دارد، زبانزد است و این موضوع اهمیت ویژه آذربایجان را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اهتمام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به حفظ وحدت امت اسلامی اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) همواره مراقب وحدت جامعه اسلامی بودند و برای حفظ انسجام مسلمانان تلاش می‌کردند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل ادامه داد: امام حسن مجتبی (علیه السلام) نیز برای حفظ همین وحدت و جلوگیری از ایجاد شکاف در میان امت اسلامی، در برابر بسیاری از ناملایمات صبر و تحمل کردند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی نیز رهبر انقلاب همواره بر وحدت تأکید دارند و این ضرورت در جامعه به بالاترین شکل احساس می‌شود.

امام جمعه تبریز با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران حرف مسئولان را به مردم و حرف مردم را به مسئولان می‌رسانند. این قشر باید مطالب واقعی را به صورت تحلیلی، مفید و وحدت‌آفرین به گوش مردم برسانند. وی همچنین با اشاره به روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم گفت: این شهدا در مقابل دشمن ایستادند و موجبات آرامش و امنیت جامعه را فراهم کردند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به نقش مردم در اداره امور کشور اظهار کرد: دولت‌ها نمی‌توانند همیشه همه کار‌ها و مشکلات را حل کنند و این مردم هستند که بسیاری از امور را اجرا می‌کنند. به همین دلیل همواره بر مشارکت مردم تأکید می‌شود و رهبر شهید انقلاب نیز همواره بر مشارکت مردم، واگذاری امور و به‌خصوص اقتصاد به بخش غیردولتی و خود مردم تأکید داشتند.

امام جمعه تبریز ادامه داد: ایشان بار‌ها بر اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور و جلوگیری از وابستگی به خارج نیز تأکید داشتند.