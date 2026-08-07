امام جمعه نسیم‌شهر پیش از اقامه نماز جمعه شانزدهم مرداد ۱۴۰۵، در دیدار با جمعی از معتمدان محلی شهرستان بهارستان، بر نقش‌آفرینی مردم در حل مسائل و مشکلات شهری و اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام صابر صابری در حاشیه این دیدار با عنوان اینکه استفاده از ظرفیت‌های مردمی از اصول مورد تأکید امام شهید بوده است، اظهار کرد: امروز این رویکرد به گفتمانی میان مسئولان تبدیل شده و لازم است مدیران، ظرفیت‌های خودجوش مردمی را به رسمیت شناخته و از توان و مشارکت آنان برای رفع مشکلات شهرها و محلات بهره بگیرند.

وی افزود: مشارکت مردم در شناسایی مسائل، ارائه راهکارها و همراهی با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند حل مشکلات را تسریع کند، اما در عین حال باید مراقبت شود که مطالبه‌گری مردمی به موازی‌کاری با نهادهای مسئول منجر نشود.

امام جمعه نسیم‌شهر با اشاره به اینکه گاهی راهکارهای مؤثری از سوی گروه‌های مردمی ارائه می‌شود که ممکن است پیش‌تر مورد توجه مسئولان قرار نگرفته باشد، تصریح کرد: این مجموعه‌های مردمی در حقیقت نقش هیئت‌های اندیشه‌ورز را ایفا می‌کنند؛ ظرفیتی که سال‌ها مورد تأکید بنیانگذار انقلاب و رهبری شهید بوده و رهبر سوم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای نیز بر تقویت و بهره‌گیری از آن تأکید دارند.