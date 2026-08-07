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جلسه نقد و بررسی «از باب قرائت اطفال؛ کودکان و کودکی در مطبوعات پیش از مشروطه ایران» نوشته سیدعلی کاشفی خوانساری، در موزه آموزشی سروش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دبیر این نشست، مهرداد فردیار ضمن اشاره به مناسبت ایام صدور فرمان مشروطیت با تاریخ مطبوعات کودک و نوجوان و مدارس جدید در ایران، پژوهشهای تاریخی به ویژه در حوزه مطبوعات را دشوار و مهم دانست که به مرور زمان و با تلاشهای مستمر پژوهشگران تکمیل میگردد
او نقش کاشفی خوانساری را در تعقیب موضوع تاریخ ادبیات کودک و نوجوان و انتشار یادداشتها و مقالات مختلف در این حوزه ستود.
مسعودکوهستانینژاد، پژوهشگر اسناد تاریخی گفت: پژوهشهای مطبوعاتی باید تنها توسط کسانی صورت بگیرد که با تاریخ مطبوعات آشنایی جامع و بهروز داشته باشد. وی برخی از نقاط ضعف کتاب را برشمرد.
یاشار هدایی، منتقد ادبیات کودک این کتاب و یافتههایش را ارزشمند شمرد و گفت در خلال این کتاب از منظر جامعهشناختی و معرفتشناختی کودک در موقعیتهای مختلف همچون سوژه، مخاطب، دانشآموز و تولیدکننده متن مطبوعاتی توصیف شده است و نویسنده قرائتهای گوناگون از کودکی در دوره پیش از مشروطه را به نمایش گذاشته است.
رحیم روحبخش، پژوهشگر تاریخ آموزش و پرورش نیز بررسی مطبوعات دوره قاجار را در مطالعات تاریخ تعلیم و تربیت ضروری دانست و برخی اشکالات ویرایشی و ارجاعات کتاب را برشمرد.
سید علی کاشفی خوانساری، نویسنده کتاب ضمن تشکر از برگزارکنندگان جلسه و موزه آموزشی سروش، به دیدگاههای مختلف درباره خاستگاه ادبیات کودک اشاره کرد و گفت تعریف ادبیات کودک ذیل تعلیم و تربیت و رسالههای تعلیمی از قدیمیترین رویکردها به تاریخ ادبیات کودک و نوجوان بوده است او همچنین بر نقش مطبوعات فارسی و آثار پیشرو ادبیات کودک ایران در دوره ناصری بر تحول نظام آموزش سنتی در مکتبخانهها پیش از تاسیس مدارس جدید تاکید کرد.
کاشفی مطالعه مطبوعات کودک و نوجوان را مقولهای بینارشتهای دانست و از متخصصان تاریخ ایران، تعلیم و تربیت، و ارتباطات و علوم اجتماعی دعوت کرد پژوهشهای این حوزه را غنا بخشند.