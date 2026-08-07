۲۱ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی با ۱۳۰ کارگاه و ارائه ۸۰۵ حرفه، در ایام تابستان پذیرای دانش‌آموزان و دانشجویان برای فراگیری مهارت‌های کاربردی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تابستان برای بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان فرصتی برای استراحت است؛ اما می‌توان این ایام را به فرصتی برای یادگیری مهارت‌های جدید و گامی برای ورود به بازار کار تبدیل کرد.

۲۱ مرکز دولتی و ۳۸۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در ۱۲ شهرستان استان مرکزی، با ارائه آموزش‌های مهارتی، میزبان دانش‌آموزان و دانشجویان در ایام اوقات فراغت تابستان هستند.

یادگیری یک مهارت در تابستان، می‌تواند شروعی برای ساختن آینده‌ای حرفه‌ای و مستقل باشد.