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امام جمعه اهواز گفت: ایران اسلامی با تکیه بر قدرت الهی و رهبری هوشیارانه مقام معظم رهبری، از یک قدرت منطقهای به بازیگری کلیدی در شکلدهی به نظم نوین جهانی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام والاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسویفرد در آیین سیاسی عبادی نماز جمعه، اهواز افزود: سالها پیش از آنکه تحلیلگران آینده را پیشبینی کنند، از فروپاشی نظم حاکم بر جهان سخن گفته میشد، در این میان رهبر شهید انقلاب به درستی از تغییر پیچ تاریخی خبر دادند، موضوعی که فراتر از جابهجایی ساده چند قدرت سیاسی، در واقع دگرگونی در هندسه قدرت جهانی است.
وی ادامه داد: دوران قدرت مطلق آمریکا و توانایی قالبسازی بر ملتها به پایان رسیده و بازیگران جدیدی در صحنه بینالملل پدید آمدهاند، امروز ایران اسلامی با تکیه بر اقتدار خود و هدایت حضرت ولیعصر (عج) و رهبری مقام معظم رهبری، در مسیر ساخت یک کشور قدرتمند گام برمیدارد و نقش آفرینی در نظام نوین جهانی را آغاز کرده است.
امام جمعه اهواز تاکید کرد: در حالی که کشورهای خودباخته منطقه با تکیه بر قدرتهای استکباری همچنان در حاشیه باقی ماندهاند، ایران با دستیابی به پیشرفتهای علمی، نظامی و اقتصادی برای ورود به یک عصر جدید آماده شده است. تجربه عملی نشان داده است که پایگاههای دشمن در برابر قدرت ایران آسیبپذیر هستند، ناکارآمدی پدافندهای پیشرفته دشمن در برابر موشکهای ایران، گواهی بر اقتدار نظامی کشور است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد با تاکید بر اهمیت همبستگی داخلی خاطر نشان کرد: امروز دشمن بهخوبی درک کرده است که تنها راه مقابله با ایران، شکستن اجماع میان مردم و مسئولان است لذا از همگی میخواهیم که با پرهیز از هرگونه سخن یا اقدامی که موجب خدشهدار شدن وحدت و اتحاد شود، از این سرمایه ارزشمند محافظت کنند.
وی همچنین با اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع)، خواستار برگزاری مراسمهای باشکوه و همچنین تداوم حضور فعال و پرشور مردم در تجمعات خیابانی برای نمایش قدرت و وحدت شد.