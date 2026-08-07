مدیر اجرایی درمانگاه شهدای بندر ماهشهر از پایان چهاردهمین دوره فعالیت این درمانگاه در مرز شلمچه و ارائه خدمات رایگان به بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ زائر و خادم اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا احمدپور گفت: چهاردهمین دوره فعالیت درمانگاه شهدای بندر ماهشهر در مرز بین‌المللی شلمچه پس از روزها خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران و خادمان اربعین حسینی با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: این درمانگاه با مشارکت پزشکان، پرستاران، داروسازان، نیروهای درمانی و پشتیبانی و خادمان داوطلب، تحت نظارت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر ماهشهر، به‌صورت ۲۴ ساعته خدمات رایگان بهداشتی و درمانی ارائه کرد.

مدیر اجرایی درمانگاه شهدای بندر ماهشهر با اشاره به آمار خدمات ارائه‌شده در این دوره اظهار کرد: بیش از ۴۳۰۰ زائر و خادم اربعین حسینی از خدمات پزشکی، پرستاری، دارویی، تزریقات، پانسمان، مراقبت‌های اولیه و سایر خدمات سلامت این درمانگاه بهره‌مند شدند.

احمدپور ادامه داد: این خدمات با مشارکت نیروهای داوطلب و در فضایی سرشار از روحیه ایثار و خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه شد.

وی با اشاره به سابقه ۱۴ ساله فعالیت این درمانگاه در مرز شلمچه گفت: درمانگاه شهدای بندر ماهشهر طی این سال‌ها به یکی از مراکز مردمی و مورد اعتماد در این مرز تبدیل شده و هر ساله بخشی از نیازهای درمانی زائران و خادمان اربعین را پوشش داده است.

احمدپور از همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر ماهشهر، پزشکان، پرستاران، داروسازان، نیروهای پشتیبانی، خیرین و خادمان داوطلب قدردانی کرد و گفت: پایان موفقیت‌آمیز این دوره حاصل همدلی و تلاش شبانه‌روزی تمامی عوامل درمانگاه است.

وی خاطرنشان کرد: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) افتخاری بزرگ است و امیدواریم با تداوم حمایت مسئولان، خیرین و مردم، این حرکت جهادی در سال‌های آینده نیز با کیفیت بیشتری ادامه پیدا کند.