تأکید امام جمعه بوشهر بر تقویت قدرت داخلی در کنار مقاومت در برابر تهدید‌های خارجی

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی گفت: قدرت مقاومت در برابر تهدید‌های خارجی باید با تقویت قدرت داخلی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همراه باشد.