به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعهای هفته بوشهر با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت در جبهه مقاومت، اظهار کرد: یکی از راهبردهای دشمن، ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه است و جامعهای که مورد هجمه قرار گرفته باید همچون یک صف مستحکم و متحد، در برابر دشمن ایستادگی کند.
وی افزود: همه نگاهها و توان جامعه باید متوجه دشمن باشد و اختلافات داخلی نباید به عاملی برای تضعیف جبهه مقاومت تبدیل شود؛ البته انتقاد منصفانه، آگاهانه و خیرخواهانه از مسئولان اشکالی ندارد، اما نباید به تعرض و اختلافافکنی منجر شود، چرا که دشمن از آن بهرهبرداری میکند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه وحدت حول محور ولایت یک اصل راهبردی و بنیادین است، تصریح کرد: حرکت در منظومه ولایت و حفظ انسجام، زمینهساز اقتدار و پیروزی خواهد بود.
وی با اشاره به تجربه مذاکرات و توافقهای گذشته، بر ضرورت بیاعتمادی به آمریکا تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که نمیتوان به تعهدات آمریکا اعتماد کرد و جمهوری اسلامی ایران باید با مدیریت و اقتدار، در همه عرصههای نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مسیر مقاومت را دنبال کند.
آیتالله صفایی بوشهری تصریح کرد: هرچه قدرت و اقتدار کشور افزایش پیدا کند، دشمن ناچار به عقبنشینی خواهد شد؛ بنابراین باید در کنار تقویت قدرت بیرونی، قدرت داخلی نیز افزایش یابد و اجازه داده نشود نظام در هیچیک از عرصههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دچار ضعف شود.
امام جمعه بوشهر همچنین خواستار تقویت نظارت و برخورد قانونی با عوامل آسیبزا در عرصه اقتصادی و فرهنگی شد و افزود: در حوزه اقتصادی باید با گرانفروشی و احتکار برخورد جدی شود و در عرصه فرهنگی نیز در برابر آسیبهای اجتماعی و فرهنگی، اقدامات قانونی و منطقی صورت گیرد.
وی ایجاد اختلاف و تضعیف وحدت اجتماعی و همچنین فشارهای سیاسی علیه نظام را از دیگر اهداف دشمن دانست و بر هوشیاری مسئولان و مردم در برابر این اقدامات تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با قدردانی از همراهی مردم در عرصههای مختلف اظهار کرد: مردم در مسیر مقاومت، همچون عرصههای دیگر، همراه نظام هستند و این همراهی و انسجام اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.
آیتالله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود از جهاد دانشگاهی بهعنوان نهادی ارزشمند، دانشپایه و جهادگر تقدیر کرد و گفت: جهاد دانشگاهی خدمات بسیار خوبی در کشور و استان ارائه کرده است و مسئولان باید توجه ویژهای به این نهاد ارزشمند داشته باشند.
وی همچنین با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، بر نقش مهم رسانهها در عرصه اطلاعرسانی و تبیین مسائل کشور تأکید کرد و گفت: رسانهها باید در مسیر آگاهیبخشی و دفاع از منافع نظام و کشور، نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
امام جمعه بوشهر در پایان از موکبداران و خادمان اربعین در استان بوشهر، سراسر کشور و کشور عراق قدردانی کرد و گفت: خدمترسانی صادقانه، مخلصانه و حسینی این عزیزان در مراسم اربعین، جلوهای ارزشمند از فرهنگ حسینی و خدمت به زائران و شایسته تقدیر و تجلیل است.