امام جمعه موقت دستگرد برخوار گفت: هوشیاری در برابر غرب‌گرایی و غرب گرایان و دسیسه‌های دشمن، وظیفه ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شیخ علی بصیرت در خطبه نماز جمعه شهر دستگرد برخوار گفت: عبرت‌آموزی از تاریخ، نسبت به خطرات فزاینده غرب‌پرست‌ها برای همگان واضح است و باید هوشیار بود.

وی در ادامه با یادآوری نقش و روشنگری روحانیت در حوادث حساس تاریخ ایران، از نقش علما در جریان دلیران تنگستان گرفته تا مبارزات میرزای شیرازی و شهید مدرس و دیگر مراجع بزرگ، سخن گفت و افزود: درخشش علما در طول تاریخ ایران همواره جاری بوده و امروز نیز شاهد درخشش روحانیون بصیر و اعضای مجلس خبرگان در عرصه‌های مختلف هستیم.

حجت الاسلام بصیرت با خطاب به رزمندگان و شهدای مدافع امنیت و وطن و تجدید بیعت با ایثارگران، اعلام کرد که ملت بزرگ ایران و روحانیت همواره در کنار رزمندگان ایستاده و در کنار آنها هستند.